Med čakanjem v zastoju na sprehod po avtocesti

V uredništvu smo pridobili posnetek, ki prikazuje osebo, ki se v današnjem jutranjem zastoju sprehaja po primorski avtocesti.

Izstopanje iz vozila v primeru nesreč oziroma zastojev na avtocesti je prepovedano, razen v primeru nuje, zato morajo udeleženci ostati v vozilu. Za kršitev 30. člena Zakona o pravilih cestnega prometa je predpisana globa 150 evrov.

Izstop je dovoljen za intervencijske službe, vzdrževalce cest ter voznike ali potnike vozila, ustavljenega v sili na odstavnem pasu.

V zadnjem obdobju smo že večkrat poročali o spornem obnašanju udeležencev v prometu. V začetku maja so kamere na primorski avtocesti ujele moškega, ki si je privoščil krajšo fizično aktivnost na ograji avtoceste, ter družino, ki je iz avtomobila spustila otroke z žogo.