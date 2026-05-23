Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Med čakanjem v zastoju na sprehod po avtocesti

Ljubljana, 23. 05. 2026 09.31 pred 55 minutami 1 min branja 15

Avtor:
M.S.
Sprehajanje po avtocesti

V zastoju, ki je nastal na primorski avtocesti zaradi prometne nesreče, so znova opazili osebe, ki so izstopile iz svojega vozila, kljub temu da je tovrstno ravnanje nevarno in prepovedano.

V uredništvu smo pridobili posnetek, ki prikazuje osebo, ki se v današnjem jutranjem zastoju sprehaja po primorski avtocesti.

Izstopanje iz vozila v primeru nesreč oziroma zastojev na avtocesti je prepovedano, razen v primeru nuje, zato morajo udeleženci ostati v vozilu. Za kršitev 30. člena Zakona o pravilih cestnega prometa je predpisana globa 150 evrov.

Izstop je dovoljen za intervencijske službe, vzdrževalce cest ter voznike ali potnike vozila, ustavljenega v sili na odstavnem pasu.

V zadnjem obdobju smo že večkrat poročali o spornem obnašanju udeležencev v prometu. V začetku maja so kamere na primorski avtocesti ujele moškega, ki si je privoščil krajšo fizično aktivnost na ograji avtoceste, ter družino, ki je iz avtomobila spustila otroke z žogo.

Preberi še Sklece na ograji avtoceste in žoganje otrok v zastoju
avtocesta zastoj

Po rojstvu zavladal šok: 'Babica je otrpnila, jaz sem kričal'

'Primorka' znova v rdečem, nastal večkilometrski zastoj

24ur.com Nevarno početje: da bi se izognili gneči, vozili v nasprotno smer
24ur.com Med krajšim zastojem hodili po avtocesti, Policija: Tega ne počnite!
24ur.com Vozniki na zaprti avtocesti vozili v nasprotno smer po reševalnem pasu
24ur.com Hoja po avtocesti je prepovedana: veste, kaj storiti, če se vam pokvari avto?
24ur.com Med zastojem: Vožnja s skirojem, sprehodi in vožnja v napačno smer
24ur.com Med nevihto v Ljubljani neodgovorni vozniki znova ustavljali pod nadvozi
24ur.com Goreče vozilo na dolenjski avtocesti: vozniki vzvratno po reševalnem pasu
Priporoča
  • FLJ 1
  • FLJ 2
  • FLJ 3
  • FLJ 4
  • FLJ 5
  • FLJ 6
  • FLJ 7
  • FLJ 8
  • FLJ 9
  • FLJ 10
  • fLJ 11
  • FLJ 12
  • FLJ 13
  • FLJ 14
  • FLJ 15
  • FLJ 16
  • FLJ 17
  • FLJ 18
  • FLJ 19
  • FLJ 20
  • FLJ 21
  • FLJ 22
  • FLJ 23
KOMENTARJI15

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ptuj.si
23. 05. 2026 10.36
Takih, ki to delajo ni škoda
Odgovori
0 0
laky71
23. 05. 2026 10.25
Nevem kdo od veljakov bi v avtu in na soncu zdržal ure, po možnosti brez vode in hrane. Drugega pa ne vidijo kot globe za eno in drugo, pri nas je huje kot v Albaniji...
Odgovori
+1
1 0
Stojadina-sportiva
23. 05. 2026 10.22
Sporno početje je kasiranje vinjet, za povprečno hitrost hribovskega kolovoza...
Odgovori
+1
1 0
2fast4
23. 05. 2026 10.19
In kaj je sporno. Lahko bi dars katerega plačujemo pripeljal vmes nekaj za spit in pojest...
Odgovori
+3
3 0
Koronavirusovec
23. 05. 2026 10.18
to se je v 90ih letih konstantno počelo, ljudje ki niso vozniki so skupaj z otroci hodili tudi več kot kilometer in se potem vsedli v avto, ko jih je dohitel
Odgovori
0 0
Mir na svetu
23. 05. 2026 10.15
Oprostite ampak meni se zdi tole že malo noro glede na stanje SLO avtocest. Sam sem na cesti OGROMNO, in če človek neposredno ne ogroža sredinskega reševalnega pasa, ne igra nogometa na AC , ne skače po SREDINI ac, ne vem zakaj bi bilo ogrožujoče če stopi iz vozila ,pa čeprav hodi ob ograji, ali mislite,da bi v primeru ,da nasproti vozeči avtomobil, tovornjak prebije varnostno ograjo bila za njega rešitev nekaj centimetrov pločevine če sedi v avtomobilu? Ne predstavljam si družine z otroci v avtomobilih po nekaj ur, in kako motivirati takšnega otroka. Ok ko "firbci" stojijo na reševalnem pasu in slišijo sirene reševalnih vozil ,in ravno toliko ,da jih z ogledom ne " lopnejo" po glavi ,ja takšen človek si zagotovo zasluži kazen ampak vse ostalo je pa za mene v teh razmerah na slo AC absurd. Nekaj je teorija in drugo praksa.
Odgovori
+3
3 0
Koronavirusovec
23. 05. 2026 10.21
ja, men je hecno, za tabo za več kot kilometer avtov in potem bo nevarno, ker je nekako opozorjevalcem nevarnosti logično, da bo nekdo drvel več kot en kilometer med avti samo zato da potem zbije te pešce?
Odgovori
0 0
Koronavirusovec
23. 05. 2026 10.25
recimo tak ki je tako zmešan, da bi vozil ves čas na odstavnem pasu, potem bi bil tak isti tudi sposoben voziti po pločniku vsak navaden dan, kadar v mestu nastanejo kolone, torej bi bilo tudi po pločnikih v mestih nevarno
Odgovori
0 0
Koronavirusovec
23. 05. 2026 10.31
en logičen scenarij bi bil, da je nekdo med čakanjem v koloni imel zdravstvene težave in bi reševalci morali priti čim prej do njega, medtem pa ni uspostavljen reševalni pas po sredini in bi reševalci morali uporabljati odstavni pas
Odgovori
0 0
anabanana
23. 05. 2026 10.10
Lahko je ovim iz fotelov govorit kaj lahko in kaj ne, naj pride v kolono in 3-4 ure sedi v avtu🫣😵‍💫
Odgovori
+2
2 0
roberto1234
23. 05. 2026 10.06
pa kaj zdaj?Stojiš v koloni zaradi nesreč v preozka gradbiščih, kjer se ne dogaja nič.Kolona se ne premika,ne odstanite kamijona 14 ur in potem bo nekdo rekel,da moraš sedeti v avtu??Upam,da Janša vrže Bratoškovo in naredi na Darsu,ki misli da je Slovenija njegova
Odgovori
+4
4 0
Slovenec963
23. 05. 2026 10.04
Slo avtoceste obvezna oprema šotor, žoga, barbigton...itd
Odgovori
+2
2 0
Hitri Zigi 78
23. 05. 2026 09.51
Nevarno je to da 3× na teden primorka stoji 3× na teden stoji Štajerka itd. To je nevarno ne pa ljudje ki po 3 ure stojijo na cesti in si malo noge pretegnejo.
Odgovori
+10
10 0
Verus
23. 05. 2026 09.45
Vas, če bi ukinili in prepovedali, bi 3 dni govorili o tem, in bi se nehalo. Govorim o medijih.
Odgovori
+6
6 0
bibaleze
Portal
'Dala sem mu vse ... pa me ignorira!' – Zakaj otroci pretrgajo stik s starši?
Ne želi na sestrino poroko, ker otroci niso dobrodošli. Katera ima prav?
Ne želi na sestrino poroko, ker otroci niso dobrodošli. Katera ima prav?
5 presenetljivih dejstev o drugem porodu
5 presenetljivih dejstev o drugem porodu
Zato sta se Ramsyjeva odločila za šest otrok
Zato sta se Ramsyjeva odločila za šest otrok
zadovoljna
Portal
Z njim Nina Pušlar pričakuje otroka
Dnevni horoskop: Raki potrebujejo bližino, dvojčki so dobre volje
Dnevni horoskop: Raki potrebujejo bližino, dvojčki so dobre volje
Skrivnostna muza Michaela Jacksona prihaja iz kraljeve družine
Skrivnostna muza Michaela Jacksona prihaja iz kraljeve družine
Preizkusite črno mleko: nova 'superhrana', ki navdušuje
Preizkusite črno mleko: nova 'superhrana', ki navdušuje
vizita
Portal
Govorite vsaj dva jezika? To bi lahko močno vplivalo na vaše kognitivno zdravje
6 varnih aditivov v hrani, ki se jim ni treba izogibati
6 varnih aditivov v hrani, ki se jim ni treba izogibati
Najbolj osvežilna živila za vroče dni
Najbolj osvežilna živila za vroče dni
Ulcerozni kolitis: ideje za prigrizke, ki ne dražijo črevesja
Ulcerozni kolitis: ideje za prigrizke, ki ne dražijo črevesja
cekin
Portal
Koliko prihrankov bi morali imeti glede na starost (20, 30, 40, 50 let)
Kako bodo krize na vzhodu udarile po žepu Evropo?
Kako bodo krize na vzhodu udarile po žepu Evropo?
Upokojenci, 29. maja boste prejeli višje pokojnine
Upokojenci, 29. maja boste prejeli višje pokojnine
5000 evrov za kovanec v vrednosti 2 evrov
5000 evrov za kovanec v vrednosti 2 evrov
moskisvet
Portal
On se je kopal v denarju, sestro pa pustil živeti od socialne pomoči
Pivo ni več isto: kaj se dogaja v barih?
Pivo ni več isto: kaj se dogaja v barih?
Kako poskrbeti za klimo? Vozniki pogosto spregledajo eno stvar, strošek je lahko visok
Kako poskrbeti za klimo? Vozniki pogosto spregledajo eno stvar, strošek je lahko visok
Ena navada vas lahko pred stresom v službi zaščiti bolj kot vadba
Ena navada vas lahko pred stresom v službi zaščiti bolj kot vadba
dominvrt
Portal
Sobne rastline po feng šuju za večjo harmonijo in obilje doma
Umazana klima lahko poslabša kakovost zraka v domu
Umazana klima lahko poslabša kakovost zraka v domu
Ta kuhinjski odpadek lahko v nekaj tednih pospeši rast in cvetenje rož (če ga uporabite pravilno)
Ta kuhinjski odpadek lahko v nekaj tednih pospeši rast in cvetenje rož (če ga uporabite pravilno)
Večina ljudi česen shranjuje narobe: zato začne tako hitro kaliti in gniti
Večina ljudi česen shranjuje narobe: zato začne tako hitro kaliti in gniti
okusno
Portal
Domač bezgov sirup: recept, ki ga Slovenci vsako leto množično iščejo
Kaj kuhati ta vikend? Najboljše ideje za sezono piknikov in žara
Kaj kuhati ta vikend? Najboljše ideje za sezono piknikov in žara
Ta cheesecake je trenutno pravi hit med ljubitelji sladic
Ta cheesecake je trenutno pravi hit med ljubitelji sladic
Pozabite na klasičen krompir: ta priloga bo hit letošnjega poletja
Pozabite na klasičen krompir: ta priloga bo hit letošnjega poletja
voyo
Portal
Ostani kul
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Blanca
Blanca
Kmetija
Kmetija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725