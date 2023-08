Med čiščenjem po poplavah poskrbite za lastno varnost, počitek in hidracijo

Pri premikanju ostankov in čiščenju poudarjajo pomembnost pravilnega dvigovanja. Pravilna tehnika dvigovanja je ključnega pomena za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj. Če je mogoče, pri premikanju bremen vedno uporabljate pripomočke za dviganje ali prenašanje. V primeru ročnega premeščanja bremen se je treba postaviti blizu bremena, ki se ga dviguje z nogami v širini ramen. Pred dvigovanjem napnite trebušne mišice za zaščito hrbta in za dvigovanje uporabite moč nog. Ne dvigujte s hrbtom, dvigovanje pa naj bo enakomerno. Pri premikanju bremena obračajte celotno telo in ne samo pasu. Če je predmet pretežak ali prevelik, prosite za pomoč in uporabite pripomočke za dvigovanje. Bodite pozorni na stabilnost bremen. Ne zadržujte se ob nestabilnih bremenih ali porušenih zgradbah.

Pri uporabi delovne opreme, kot so žage in druga ročna orodja, bodite izjemno previdni. Upoštevajte navodila za varno uporabo in delo ter uporabljajte predpisano osebno varovalno opremo. Delovno opremo pred uporabo preglejte. Ne zadržujte se na nevarnem območju mehanizacije.

Redni odmori in hidracija

Delo po poplavah je precej fizično naporno. Redno si privoščite odmore in poskrbite za hidracijo, da ohranite svojo energijo in koncentracijo.

"Priča smo izjemni enotnosti in solidarnosti Slovencev, ki nesebično pomagajo prizadetim ob poplavah. Skupaj se borimo, da bi obnovili naše domove in skupnosti. Vsi, ki ste vključeni v čiščenje posledic poplav, vedite, da je varnost in zdravje pri delu naša prednostna naloga. Varno dvigovanje težkih bremen, previdnost zaradi elektrike, izogibanje stiku z vodo itd. je ključnega pomena. Prosimo, dosledno upoštevajte nasvete in navodila, ki smo jih podali, da boste lahko učinkovito sodelovali pri obnovi brez ogrožanja svojega zdravja. Zavedamo se, da so razmere zahtevne, vendar vas pozivam, da ne tvegate svojega zdravja. S skupnimi močmi bomo premagali to krizo. Hvala vam za vašo nesebično pomoč in predanost," je prostovoljce pozvala Katja Čoh Kragolnik, vršilka dolžnosti glavne inšpektorice.

Pri delu je torej pomembno, da upoštevate navodila vodij del oziroma organizatorjev dela. "V tem težkem času je skrb za varnost in zdravje ključnega pomena. Vaša pomoč pri obnovi in čiščenju je neprecenljiva, vendar vas hkrati spodbujamo, da upoštevate zgornje nasvete ter sprejmete vse potrebne ukrepe za preprečevanje poškodb in zdravstvenih težav. Hvala vam za vašo nesebično pomoč in solidarnost. Skupaj bomo premagali to krizo in ponovno zgradili naše domove in skupnosti," so še dodali na inšpektoratu.