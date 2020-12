Med COVID-19 si ne smemo privoščiti obisk bolnišnic zaradi zasneženih cest!

Vzdrževalci cest in ostale zimske službe lahko izberejo med velikim številom vozil in strojev. Z letom 2019 pa se je na slovenskem trgu pojavila tudi znamka LS traktor, ki proizvaja traktorje od 23 do 101 konjskih moči že od leta 1977. V podjetju LAGERHOF d.o.o., ki je distributer traktorjev za Slovenijo, Hrvaško in Madžarsko so dobro pripravljeni na to zimsko sezono in imajo odlično rešitev za čiščenje ožjih in zahtevnejših delov prometne infrastrukture kot so pločniki in parkirišča, ozke ulice mestnih jeder ter vrsto zasebnih zunanjih površin. Pri takih opravilih se izvrstno izkažejo prav LS traktorji s svojim majhnim obračalnim krogom. Hidrostatični menjalnik pri manjših modelih in elektro inverter pri večjih pa še dodatno olajšata manevriranje.