Med covidom uteho našla v energijskih pijačah in nezdravi hrani

Kmalu 49-letna Sabina pripoveduje, da so se odvečni kilogrami pri njej začeli kopičiti med epidemijo. "Prišel je tisti grdi covid, ki nas je vse nekako ustavil, spremenil, naredil znotraj nas nek stres. Tista duševna stiska te pač vzame - eni so kadili, jaz pa sem uteho našla v energijskih pijačah in nezdravi hrani," pravi.

Ker javnega življenja takrat ni bilo, je večinoma nosila udobna oblačila. Posledice novih navad je razkril trenutek, ko je želela obleči svoje stare elegantne, oprijete hlače, a se je zataknilo. "Iz dobrih 66 kilogramov, kolikor sem jih imela pred covidom, sem prišla na lepih 98 kilogramov," pove Sabina.

Takrat je preizkusila različne diete, najela je osebnega trenerja, a je izgubljeno težo vsakič pridobila nazaj: "Shujšala sem recimo 13 kilogramov, a sem jih nato dobila sedem nazaj. Ginekologinja mi je nato predlagala alternativo." Mediteranski prehrani in treningom je dodala še strokovno predpisan odmerek zdravila za hujšanje.