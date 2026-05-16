Med covidom uteho našla v energijskih pijačah in nezdravi hrani

Kmalu 49-letna Sabina pripoveduje, da so se odvečni kilogrami pri njej začeli kopičiti med epidemijo. "Prišel je tisti grdi covid, ki nas je vse nekako ustavil, spremenil, naredil znotraj nas nek stres. Tista duševna stiska te pač vzame - eni so kadili, jaz pa sem uteho našla v energijskih pijačah in nezdravi hrani," pravi.
Ker javnega življenja takrat ni bilo, je večinoma nosila udobna oblačila. Posledice novih navad je razkril trenutek, ko je želela obleči svoje stare elegantne, oprijete hlače, a se je zataknilo. "Iz dobrih 66 kilogramov, kolikor sem jih imela pred covidom, sem prišla na lepih 98 kilogramov," pove Sabina.
Takrat je preizkusila različne diete, najela je osebnega trenerja, a je izgubljeno težo vsakič pridobila nazaj: "Shujšala sem recimo 13 kilogramov, a sem jih nato dobila sedem nazaj. Ginekologinja mi je nato predlagala alternativo." Mediteranski prehrani in treningom je dodala še strokovno predpisan odmerek zdravila za hujšanje.
"To so GLP-1 agonisti, ki jih predpisujemo ljudem z indeksom telesne mase 30 in več. Ta zdravila zmanjšajo občutek lakote, povečajo občutek sitosti in zmanjšajo hrepenenje po energijsko visoki hrani," pojasnjuje dr. med., specialistka ginekologije in porodništva Mili Lomšek Vidmar.
Zdravniki teh zdravil ne predpisujejo vsepovprek, saj zahtevajo dolgoročne spremembe življenjskega sloga - od prehrane in gibanja do psihološke podpore. "Ko pride v ambulanto oseba z namenom hujšanja, se prvič temeljito pogovorimo, določimo skupne cilje, naredimo meritve telesne sestave. Če prekinemo zdravila, če prekinemo zdrav način življenja, se bo telesna teža ravno tako povrnila," opozarja Lomšek Vidmarjeva.
Od lanskega poletja je na ta način Sabina izgubila dobrih pet kilogramov, napredek pa spremlja z veliko zadovoljstva. "Vsi stremimo k nekim ciljem, da bo recimo ta številka nekoč 70, da se bo doza zdravila zmanjšala, da bo na minimalni dozi," pravi Sabina.
Lomšek Vidmar ob tem še ocenjuje, da "ženske lažje pristopijo k temu problemu".
Zato vas vabimo, da se nam 15. junija v ljubljanski Cukrarni pridružite na prvi konferenci o debelosti, ki jo pripravlja naša medijska hiša. S pomočjo stroke in osebnih izpovedi bomo odpirali teme, o katerih se še vedno govori premalo: brez stigme, predsodkov in obsojanja.