Med 'delom' na pašnikih jih lastnik spremlja kar preko satelita

Ne samo Policija, za delo pse uporabljajo tudi na kmetijah – že dolgo. A na kmetiji Kordeš na 1000 metrih višine ob vznožju Pece so šli še korak naprej: ovčarski psi, psi za obrambo pred plenilci ... Lastniku kmetije pa ni treba biti ves čas blizu – pse sledi kar prek satelita in natančno ve, kje so, kaj počnejo. Torej, ali opravljajo svoje delo.