Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Med 'delom' na pašnikih jih lastnik spremlja kar preko satelita

Črna na Koroškem, 19. 08. 2026 22.28 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Danica Ksela
Pes

Ne samo Policija, za delo pse uporabljajo tudi na kmetijah – že dolgo. A na kmetiji Kordeš na 1000 metrih višine ob vznožju Pece so šli še korak naprej: ovčarski psi, psi za obrambo pred plenilci ... Lastniku kmetije pa ni treba biti ves čas blizu – pse sledi kar prek satelita in natančno ve, kje so, kaj počnejo. Torej, ali opravljajo svoje delo.

psi kmetija Kordeš Peca sledenje

Predlog zakona: brezplačni bančni računi in več bankomatov

Pol milijarde dolarjev, a niti ene granate: v ameriški tovarni šokantna razkritja

Cekin.si Odmik od ponorelega sveta – delo pastirja
24ur.com Policisti s kontrolami tudi na sprehajalnih poteh: psi naj bodo na povodcih
24ur.com 700 psov in 100 gonjačev na dirki pasjih vpreg
24ur.com Policisti in redarji preverjali, če so psi na povodcih
Dominvrt.si Kakršen lastnik, takšen pes?
24ur.com V Berlinu domnevno opazili levinjo, sprožili iskalno akcijo
24ur.com Podgane na lovu za tihotapci: zakaj prekašajo celo šolane pse?
Priporoča
  • Parkside garden 1
  • Parkside garden 2
  • Parkside garden 3
  • Parkside garden 4
  • Parkside garden 5
  • Parkside garden 6
  • Parkside garden 7
  • Parkside garden 8
  • Parkside garden 9
  • Parkside garden 10
  • Parkside garden 11
  • Parkside garden 12
  • Parkside garden 13
  • Parkside garden 14
  • Parkside garden 15
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Konec avgusta starše čaka neprijetno presenečenje: otroški čevlji niso več prav
Noseča Anne Hathaway navdušila na Disneyjevem dogodku: prejela naziv, ki ga dobijo le izbranci
Noseča Anne Hathaway navdušila na Disneyjevem dogodku: prejela naziv, ki ga dobijo le izbranci
Kaj bi porodničarke želele, da bi vedela vsaka nosečnica?
Kaj bi porodničarke želele, da bi vedela vsaka nosečnica?
5 razlogov, zakaj otrok (še) ne obvlada jeze
5 razlogov, zakaj otrok (še) ne obvlada jeze
zadovoljna
Portal
Znani slovenski par pričakuje sina
Pri 26 se je poročila z milijarderjem, 63 let starejšim od sebe, umrla pa je pri komaj 39 letih
Pri 26 se je poročila z milijarderjem, 63 let starejšim od sebe, umrla pa je pri komaj 39 letih
Danes bi praznoval 57 let: njegova smrt je pretresla milijone, zgodba pa še vedno boli
Danes bi praznoval 57 let: njegova smrt je pretresla milijone, zgodba pa še vedno boli
Pokazala je moškega, ki ji je ukradel srce, sledilci pa niso ostali tiho
Pokazala je moškega, ki ji je ukradel srce, sledilci pa niso ostali tiho
vizita
Portal
Čiščenje holesterola iz krvi odstranjuje tudi mikroplastiko?
Volumetrična dieta: ko lahko jeste več in shujšate brez občutka lakote
Volumetrična dieta: ko lahko jeste več in shujšate brez občutka lakote
Tri navade v srednjih letih, ki lahko podaljšajo življenje brez demence
Tri navade v srednjih letih, ki lahko podaljšajo življenje brez demence
Lahko sončna očala preprečijo glavobole? Odgovor vas bo morda presenetil
Lahko sončna očala preprečijo glavobole? Odgovor vas bo morda presenetil
cekin
Portal
Šolski koledar 2026/27: kdaj bodo prvi podaljšani vikendi in počitnice?
Nova pravila v Italiji razburjajo turiste: otroci po tej uri ne smejo več sami ven
Nova pravila v Italiji razburjajo turiste: otroci po tej uri ne smejo več sami ven
Pri 19 letih je pustil fakulteto zaradi AI. Danes zasluži šestmestne zneske na mesec
Pri 19 letih je pustil fakulteto zaradi AI. Danes zasluži šestmestne zneske na mesec
To poletje bi lahko izbrisalo skoraj vso gospodarsko rast Evrope
To poletje bi lahko izbrisalo skoraj vso gospodarsko rast Evrope
moskisvet
Portal
Med njima je 39 let razlike, a pravita, da je skoraj ne opazita
Večina jih zanemarja: 5 zdravih navad, s katerimi boste izstopili iz povprečja
Večina jih zanemarja: 5 zdravih navad, s katerimi boste izstopili iz povprečja
Golob odprl paket jordanskega kralja: poglejte, kaj je bilo v njem
Golob odprl paket jordanskega kralja: poglejte, kaj je bilo v njem
Grški raj brez ležalnikov, barov in glasne glasbe
Grški raj brez ležalnikov, barov in glasne glasbe
dominvrt
Portal
Vročina je minila, nevarnost pa ne: zdaj je pravi trenutek za pregled balkonskih rož
'Trik' za sijoče liste, ki je lahko nevaren za vaše rastline
'Trik' za sijoče liste, ki je lahko nevaren za vaše rastline
Te štiri zdravilne rastline nabiramo avgusta: ne zamudite pravega trenutka
Te štiri zdravilne rastline nabiramo avgusta: ne zamudite pravega trenutka
S čistilnim alkoholom previdno: tem površinam se raje izognite
S čistilnim alkoholom previdno: tem površinam se raje izognite
okusno
Portal
Najpreprostejši golaž, kar jih boste pripravili: vse skupaj gre kar v pečico
Odlični recepti za dni, ko imate doma samo jajca, nekaj zelenjave in 'nič pametnega'
Odlični recepti za dni, ko imate doma samo jajca, nekaj zelenjave in 'nič pametnega'
Kaj Mojmirja Šiftarja še vedno preseneti v MasterChefu?
Kaj Mojmirja Šiftarja še vedno preseneti v MasterChefu?
Popoln jedilnik za en poletni dan: enostavne ideje, ki jih boste z veseljem ponovili
Popoln jedilnik za en poletni dan: enostavne ideje, ki jih boste z veseljem ponovili
voyo
Portal
Območje brez signala
Dekliščina
Dekliščina
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Love Island Adria
Love Island Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907