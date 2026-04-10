Med delovnim časom naj bi izvajal samoplačniške terapije

Na nenavadne prakse fizioterapevta so na družbenih omrežjih in v anonimki opozorili nekateri starši otrok. Med drugim so zapisali, da jim Christiano Medic vsiljuje samoplačniške alternativne metode terapij, kot je denimo kraniosakralna terapija. Terapije naj bi stale tudi več sto evrov, ob plačilu pa naj ne bi prejeli računa. Tudi sicer naj bi Medic z otroki ravnal grobo. Direktor Zdravstvenega doma (ZD) Krško Matjaž Merhar je povedal, da so v preteklosti slišali nekatere pripombe na delo omenjenega fizioterapevta, vendar nobene konkretne, v zadnjem času pa se je število pritožb zelo povečalo. Medic je po direktorjevih navedbah že leta 2022 ali že prej dobil dovoljenje prejšnjega vodstva, da v ambulanti v ZD izvaja kraniosakralno terapijo. Novo vodstvo, imenovano v začetku leta 2025, je na zadevo postalo pozorno septembra, ko je strokovna direktorica prejela anonimno pritožbo, da se v popoldanskem času v prostorih ZD Krško izvajajo "pridobitne komplementarne dejavnosti". Vse, ki so imeli dovoljenje za opravljanje dodatnih dejavnosti, je strokovna direktorica po Merharjevih navedbah prosila za pojasnila. Med drugim je prejela tudi pisni odgovor Medica, da opravlja samoplačniške storitve manualne terapije in kraniosakralne terapije, a da storitve izvaja izven uradnega delovnega časa in da ima zanje vsa ustrezna spričevala.

ZD Krško FOTO: Google Maps

Zadevo je po direktorjevih besedah še isti mesec obravnaval kolegij strokovnega sveta ZD in zavzel stališče, da se v imenu in na račun ZD naj ne bi izvajale storitve, ki jih uradna medicina v okviru javnega zdravstva ne priznava. Oktobra so se zato z Medicem dogovorili, da bo do konca leta zaključil takšno dejavnost. Novembra so nato v ZD dobili izredni inšpekcijski nadzor zdravstvenega inšpektorata, ker je ta pri pregledu spletne strani ZD ugotovil, da v ZD izvajajo tudi samoplačniško storitev kraniosakralne terapije. Inšpektorat je ugotovil, da ZD nima dovoljenja za opravljanje omenjene dejavnosti, kot tudi da Medic zanjo nima licence, zato je izdal prepoved opravljanja omenjene dejavnosti do pridobitve dovoljenja in ustrezne licence. "Še isti dan smo gospodu Medicu prepovedali nadaljnje izvajanje takšnih terapij. Povedali smo mu tudi, da v prihodnje v imenu ZD Krško takšnih terapij ne bo mogel več izvajati. Ob tem pa je tudi sam zagotovil, da te dejavnosti ne bo več izvajal," pravi Merhar.

Nova anonimka