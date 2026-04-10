Slovenija

Med delovnim časom naj bi izvajal samoplačniške terapije

Krško, 10. 04. 2026 13.06 pred 1 uro 3 min branja 16

Avtor:
STA M.S.
Ambulanta

Fizioterapevt razvojne ambulante ZD Krško Christiano Medic naj bi med delovnim časom v ambulanti izvajal samoplačniške alternativne terapije, za kar pa naj ne bi imel potrebnih dovoljenj. Starše otrok naj bi napeljeval, naj izberejo samoplačniško terapijo, na koncu pa naj jim ne bi izdal računa. Zadevo preiskujeta inšpektorat in Policija.

Na nenavadne prakse fizioterapevta so na družbenih omrežjih in v anonimki opozorili nekateri starši otrok. Med drugim so zapisali, da jim Christiano Medic vsiljuje samoplačniške alternativne metode terapij, kot je denimo kraniosakralna terapija. Terapije naj bi stale tudi več sto evrov, ob plačilu pa naj ne bi prejeli računa. Tudi sicer naj bi Medic z otroki ravnal grobo.

Direktor Zdravstvenega doma (ZD) Krško Matjaž Merhar je povedal, da so v preteklosti slišali nekatere pripombe na delo omenjenega fizioterapevta, vendar nobene konkretne, v zadnjem času pa se je število pritožb zelo povečalo.

Medic je po direktorjevih navedbah že leta 2022 ali že prej dobil dovoljenje prejšnjega vodstva, da v ambulanti v ZD izvaja kraniosakralno terapijo. Novo vodstvo, imenovano v začetku leta 2025, je na zadevo postalo pozorno septembra, ko je strokovna direktorica prejela anonimno pritožbo, da se v popoldanskem času v prostorih ZD Krško izvajajo "pridobitne komplementarne dejavnosti". Vse, ki so imeli dovoljenje za opravljanje dodatnih dejavnosti, je strokovna direktorica po Merharjevih navedbah prosila za pojasnila. Med drugim je prejela tudi pisni odgovor Medica, da opravlja samoplačniške storitve manualne terapije in kraniosakralne terapije, a da storitve izvaja izven uradnega delovnega časa in da ima zanje vsa ustrezna spričevala.

FOTO: Google Maps

Zadevo je po direktorjevih besedah še isti mesec obravnaval kolegij strokovnega sveta ZD in zavzel stališče, da se v imenu in na račun ZD naj ne bi izvajale storitve, ki jih uradna medicina v okviru javnega zdravstva ne priznava. Oktobra so se zato z Medicem dogovorili, da bo do konca leta zaključil takšno dejavnost.

Novembra so nato v ZD dobili izredni inšpekcijski nadzor zdravstvenega inšpektorata, ker je ta pri pregledu spletne strani ZD ugotovil, da v ZD izvajajo tudi samoplačniško storitev kraniosakralne terapije. Inšpektorat je ugotovil, da ZD nima dovoljenja za opravljanje omenjene dejavnosti, kot tudi da Medic zanjo nima licence, zato je izdal prepoved opravljanja omenjene dejavnosti do pridobitve dovoljenja in ustrezne licence.

"Še isti dan smo gospodu Medicu prepovedali nadaljnje izvajanje takšnih terapij. Povedali smo mu tudi, da v prihodnje v imenu ZD Krško takšnih terapij ne bo mogel več izvajati. Ob tem pa je tudi sam zagotovil, da te dejavnosti ne bo več izvajal," pravi Merhar.

Nova anonimka

Kljub temu pa je marca letos vodstvo ZD prejelo anonimno prijavo, na podlagi katere so zbrali dokaze, da Medic sporne terapije izvaja še naprej. Zadevo so zato predali inšpektoratu in prijavili Policiji.

"V ZD Krško smo od opravljenega inšpekcijskega nadzora novembra in od pogovora z gospodom Medicem menili, da kraniosakralne terapije v ZD ne izvaja več. Zato smo presenečeni in razočarani, če se seveda sumi potrdijo," pravi Merhar.

Na zdravstvenem inšpektoratu so v zvezi z delom Medica do zdaj prejeli pet anonimnih prijav. V njih so bila zapisana opozorila o izvajanju dejavnosti zdravilstva, zato inšpektorat preverja spoštovanje določb po zakonu o zdravilstvu in izpolnjevanje pogojev za opravljanje dela, so navedli na inšpektoratu. Ker inšpekcijski postopek še poteka, podrobnejših informacij niso mogli posredovati.

Pritožbo zoper delo fizioterapevta so konec marca prejeli tudi na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Nanašala se je na dvom o ustreznosti izvajanja samoplačniške storitve kraniosakralne terapije in neizdajanje računov, so navedli. V zvezi s tem so vodstvo ZD zaprosili za določene podatke, pri čemer so med drugim ugotovili, da Medic nima dovoljenja za izvajanje kraniosakralne terapije.

Medic za STA zadeve ni želel komentirati. Po navedbah direktorja Merharja fizioterapevt trenutno ne dela, ker je na dopustu, na vprašanje, kako bodo ukrepali, pa je dejal, da bo to odvisno predvsem od tega, kaj bodo ugotovili uradni organi. "Če se bodo sumi potrdili, bomo ravnali skladno z veljavno zakonodajo. Mogoči so različni ukrepi - od pisnega opozorila zaradi kršenja obveznosti iz delovnega razmerja, do odpovedi delovnega razmerja," je dejal.

Christiano Medic fizioterapevt zd krško

2026ASD
10. 04. 2026 14.52
Dubravko,Dubravko.
Port__CN
10. 04. 2026 14.37
Baraba pokvarjena !
Normalka
10. 04. 2026 14.33
Ko je denar glavna vrednota v družbi, postane to normala. Dobrodošli v kapitalizmu.
devlon
10. 04. 2026 14.31
celo ime si je dal napravit umetniško, numerološko...Mora bit res zvezda..
denden
10. 04. 2026 14.28
Malo prehitro so ga dobili. Vrtovec in kompanija bo to uredila tako, da bo takšno početje celo zaželjeno.
jafalical
10. 04. 2026 14.25
En bolj pozrtn kot ta drug, ko se vzpnejo na nek polozaj.Etika zdravnikov, prisega takoj pozabljena.Hocejo povedat, ce si pri denarju te lahko "zdravimo", lupimo, ce ne pa pa se tudi ve...
bandit1
10. 04. 2026 14.25
Dobro ime in priimek.
bohinj je zakon
10. 04. 2026 14.24
Neroden.
zrela hruška
10. 04. 2026 14.19
ne pogojno za to kd je predviden dob!
YouRangMyLord
10. 04. 2026 14.12
Pohlepbnost in požrtnost po denarju ne pozna meja in ne ločuje tistega tapohlepnega in požrešnega dela pokvarjene zdravniško terapevtske kaste. Take bi bilo potrebno sramotilno, na javnem glavnem trgu kaznovati s potapljanjem v reko pred očmi sokrajanov. Vzgoja, poučna in učinkovita kazen -že v preteklosti. In jasno, odvzet licenco terapevta.
RATO
10. 04. 2026 13.59
Ko prebiraš komentarje ugotoviš, da po razmišljanju državljanov Slovenije sploh ne živimo v urejeni državi ampak v "cirkusu", kjer je nekaterim vse smešno in normalno 🤐
konstruktor
10. 04. 2026 13.58
Javno je kukr boljše za rajo...
BlaBlaCat
10. 04. 2026 13.57
Hrvat zaposlen v ZD Kršo-- kako da ga ne odpustijo? imajo vsa pooblastila da to storijo. Ljudi odpuščajo za manjše prekrške, tukaj pa bomo sedaj čakali, kaj bodo zleli "organi". Svašta...Veliko je fizioterapevtov, ki čakajo na službe...
devlon
10. 04. 2026 13.46
lopovov dost na vseh podrocjih. priloznost dela tatu. zobari tud direkt v zep dajo.. pa v Nm bolnici med delovnim casom še privat kako storitev zrihtajo in v zep dajo. biznis laufa
galeon
10. 04. 2026 13.10
kazen delodajalcu, ki je preverjal kaj dela njihov zaposlen. Kje je zdaj tista informacijska pooblaščenka, ki kaznuje delodajalca, ki nadzira delavce brez njihove vednosti. Pa da vas zdaj vidim dvoličneži.
Verus
10. 04. 2026 13.38
Spet neumnosti treseš. Tukaj gre za jasno opredeljene reči, ki so v pogodbi navedene. Enako velja tudi za sledenje - če je navedeno, ni kaznivo. Iz tvojih komentarjev je videti, da si prav butl.
Ponosni Matjaž ob maturantskem plesu hčerke
