Med desetimi najvplivnejšimi pravniki le dve pravnici

Na osrednjem slovenskem pravnem portalu IUS-INFO se je končal jubilejni, že 20. izbor 10 najvplivnejših pravnikov, ki tradicionalno poteka v dveh delih. Izmed dvajsetih finalistov se je med najvplivnejše uvrstilo deset pravnikov, ki so do 17. novembra, ko se je izbor končal, dobili največ glasov, so pojasnili v družbi Lexpera, ki ureja in razvija portal.

Najvplivnejši pravniki letošnjega leta so postali Sara Ahlin Doljak, Matej Avbelj, Janja Hojnik, Klemen Jaklič,Martin Jančar, Marko Pavliha, Zvjezdan Radonjić, Miha Šepec,Andraž Teršek in Jurij Toplak.

Organizatorji so v prvem delu izbora prejeli več kot 130 različnih predlogov oziroma imen slovenskih pravnic in pravnikov, ki so bili letos po mnenju pravne in širše javnosti posebno prizadevni in prodorni pri svojem strokovnem delu. V drugem delu pa so obiskovalci portala lahko oddali glas za enega od 20 finalistov. Tokrat so zbrali več kot 5400 glasov.

Na IUS-INFO so prejeli tudi številne utemeljitve glasovanj, iz katerih so lahko razbrali, da so predlagani pravniki letos prepričali predvsem z lastnostmi, kot so strokovnost, prodornost, osebna integriteta, kritičnost, javno izpostavljanje, srčnost, domoljubnost ter jasna in drzna argumentacija. Ker veliko izbranih pravnikov prihaja iz akademskih vod, je bilo pogosto poudarjeno tudi njihovo odlično delo na fakultetah.

Glasovalci so ob oddaji glasu lahko dopisali vprašanje za posameznega kandidata, ki mu ga bodo zastavili na razpravi ob vsakoletni okrogli mizi. Vprašanja se nanašajo predvsem na neodvisnost sodišč, splošno zaupanje v pravosodje, dogajanje na ustavnem sodišču, odziv vlade na epidemijo, ustavnost protikoronskih ukrepov, razloge za zavračanje slovenskih kandidatov pred mednarodnimi sodišči, vpliv epidemije na porast nasilja in družinskih sporov, pouk in študij na daljavo ter napovedano debirokratizacijo na davčnem, gospodarskem in okoljskem področju.

Okrogla miza je za zdaj zaradi epidemije prestavljena in jo bodo izvedli, ko bodo razmere to dopuščale, so še zapisali.