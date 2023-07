Med divjanjem nevihte policista negibnemu moškemu rešila življenje

Preteklo sredo je Slovenijo prešel nevihtni pas, ki je za seboj pustil razdejanje. Med divjanjem neurja sta bila na območju Radovljice in Bleda dežurna dolgoletni policist Miroslav Volmajer in kandidat za policista Uroš Markovič. Slednji je študent drugega letnika Višje policijske šole in opravlja prakso na Policijski postaji Jesenice.

Ob cesti sta opazila na tleh negibno ležečo osebo, ki ni kazala znakov življenja, so zapisali na Generalni policijski upravi. Policista sta začela izvajati temeljne postopke oživljanja in bila pri tem uspešna. Po prihodu zdravnice sta počakala in pomagala vse do odhoda reševalnega vozila.

Moškega sredi 30 let, ki mu je zaradi zdravstvenih težav postalo slabo, so nato prepeljali v bolnišnico. Z njim je vse v redu.

V torek ju je sprejel namestnik generalnega direktorja Policije Igor Ciperle. "V dolgem in sproščenem pogovoru, ki je nanesel še na druge aktualne teme, je namestnik generalnega direktorja Policije oba pohvalil: mlajšega, ki še ni dobro začel policijskega dela in že rešuje življenja, ter starejšega, ki je kandidatu za policista tudi odličen mentor," so zapisali na GPU.

Sprejema sta se udeležila tudi načelnik Policijske postaje Jesenice Milan Radonjić in direktorica Policijske uprave Kranj Melita Močnik.