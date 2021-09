Med dnevi odprtih vrat v ljubljanskem zavetišču posvojili kar 40 mačk

Kot smo poročali prejšnji teden, so v ljubljanskih Gmajnicah prenovili zavetišče za zapuščene živali. Da ni več stiskanja v gneči, je pa veliko več dnevne svetlobe in zračnih prostorov, so se obiskovalci lahko prepričali tudi ob dnevih odprtih vrat, ki so potekali med 27. in 29. avgustom. Že ob napovedi dogodka so organizatorji povedali, da bodo prisotni lahko mačke ali pse tudi osrečili s posvojitvijo.

"V treh dneh nas je obiskalo več kot tisoč prijateljev živali, ki so si radovedno ogledovali živali, nove prostore, preurejene avtobuse in uživali v pestrem spremljevalnem programu – številnih izobraževalnih delavnicah, ustvarjalnicah, na tržnici, najmlajše pa sta v okviru lutkovnih predstav Mini teatra obiskala Maček iz Pekarne Miš maš ter Obuti maček," so nam danes sporočili iz zavetišča.