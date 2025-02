Priznanje dijakom za pogum ob požaru in moškemu, ki je rešil kolesarja

Pirc Musarjeva je podelila priznanji – zahvali za enkratni dosežek, in sicer za dejanje nesebične pomoči, zgled poguma in plemenitega ravnanja kot prispevek k boljšemu jutri. Prvega je prejel Mitja Ropoša, ki je oktobra 2023 s hitrim in odločnim postopkom oživljanja preprečil tragedijo in rešil življenje. Drugo zahvalo pa je predsednica podelila dijakinjam in dijakom Dijaškega doma Ivana Cankarja, ki so ob izbruhu požara konec januarja letos s svojim ravnanjem pokazali izjemno solidarnost in nesebično pripravljenost pomagati sovrstnikom.

OGLAS

26. oktobra 2023 se je Mitja Ropoša z ženo in hčerko peljal z avtomobilom iz smeri Vukovskega Dola proti Jurovskemu Dolu. Med vožnjo je ob cesti opazil žensko, ki je stala ob kolesu in zaskrbljeno pogledovala po hribu navzdol. Nato je po približno 200 metrih zagledal moškega, ki je nepremično ležal ob kolesu. Brez oklevanja je ustavil avto, izstopil in pohitel k moškemu, ki ni kazal znakov življenja. Nemudoma je začel s postopkom oživljanja, čeprav tega še nikoli ni počel. Pri tem je upošteval navodila operaterke s številke 112, kamor je poklicala njegova žena. Do prihoda reševalcev je vztrajno nadaljeval z oživljanjem. Tudi po tem, ko je reševalna služba prevzela oskrbo moškega, je Ropoša pokazal človečnost in nudil pomoč tudi ženi obolelega. Poskrbel je za hrambo koles, žensko pa odpeljal v Bolnišnico Maribor, da je bila lahko ob svojem možu. S tem dejanjem in s hitrim ukrepanjem je preprečil tragedijo. "Njegova nesebična pomoč je bila ključna pri reševanju življenja in je kot taka neprecenljiva. Odločnost in sočutje sta v tem trenutku poudarila najboljše v človeški naravi. Naj bo to plemenito ravnanje Mitje Ropoša za vse nas spodbuda k čuječnosti, svetli zgled poguma in vztrajnosti ter vir navdiha, da si upamo ukrepati in pomagati človeku v stiski. Še zlasti v trenutkih, ko nekdo potrebuje pomoč, se namreč razkrije veličina človeka. Takšna dejanja je pomembno javno izpostaviti in se zanje zahvaliti, saj moramo v družbi vsi stremeti k vrednotam in plemenitim dejanjem, ki so neizpodbitni dokaz, da lahko vsak od nas prispeva k boljšemu svetum," je v obrazložitvi podelitve prvega priznanja – zahvale zapisala predsednica Nataša Pirc Musar.

Mitja Ropoša je oktobra 2023 s hitrim in odločnim postopkom oživljanja preprečil tragedijo in rešil življenje. FOTO: Matjaž Klemenc za UPRS icon-expand

Priznanje tudi dijakom in dijakinjam zaradi ukrepanja ob požaru Težki trenutki po požaru, ki je 30. januarja 2025 zajel prvo nadstropje na drugem stopnišču stavbe B Dijaškega doma Ivana Cankarja v Ljubljani, ko je bilo evakuiranih 363 ljudi, 11 dijakov so prepeljali v bolnišnico in je bilo zdravstveno stanje enega od njih kritično, so v srcih številnih pustili strah in negotovost. A prav v teh težkih trenutkih preizkušenj so mladi stanovalci v Dijaškem domu Ivana Cankarja pokazali, kaj pomeni biti človek za drugega. S požrtvovalnostjo in pogumom, ko so skušali omejiti požar in z nesebično pripravljenostjo pomagati drugemu, so postali svetli zgled solidarnosti in človečnosti, je poudarila predsednica. "V izrednih kriznih razmerah so pokazali neverjetno solidarnost, nesebičnost in odgovornost. Odprli so svoje sobe, sprejeli so evakuirane dijake, delili so jim oblačila, vodo, čaj, prigrizke in jim nudili vse, kar so lahko, da bi tistim, ki jih je požar kakor koli prizadel, pomagali. Za svoje sovrstnike so po svojih najboljših močeh in kolikor je bilo mogoče, ustvarili prijetno vzdušje in varni prostor za pogovor. Svoj prosti čas so številni dijaki namenili tudi čiščenju prostorov, ki jih je prizadel požar, zbirali so obleke, obutev in higienske pripomočke. V teh posebej zahtevnih razmerah so dijaki izkazali radodarnost, sočutje, razumevanje in nasploh povezanost dijaške skupnosti. S svojim ravnanjem in dejanji so pokazali, da so odgovorni, sočutni in pripravljeni pomagati sočloveku. So zgled ne le svojim vrstnikom, temveč tudi širši skupnosti, ki se lahko od njih uči plemenitosti in medsebojne pomoči. Pokazali so lastnosti, ki jih želimo in moramo spodbujati v družbi, da bo ta bolj človečna in čuječna!" Za to jim v znak javne zahvale in pohvale predsednica republike podeljuje priznanje. Naj bo njihovo ravnanje tudi navdih za vse nas in prihodnje generacije, da bodo vedno izbrale pot sočutja in pomoči bližnjemu, je še dodala.

icon-expand FOTO: Matjaž Klemenc za UPRS

icon-expand FOTO: Matjaž Klemenc za UPRS

Priznanje so dobili tudi dijaki in dijakinje Dijaškega doma Ivana Cankarja, ki so ob izbruhu požara konec januarja letos s svojim ravnanjem pokazali izjemno solidarnost in nesebično pripravljenost pomagati sovrstnikom. icon-picture-layer-2 1 / 2

'Le družba, ki zna skrbeti za najšibkejše, je resnično močna' Podeljeni priznanji sta izraz spoštovanja in zahvala prejemnikom, ki so s svojo nesebičnostjo, pogumom in srčnostjo postali zgled. Kot je v govoru izpostavila Pirc Musarjeva, ob pomoči sočloveku ne rešujemo le njega, temveč tkemo nevidne niti povezanosti, ki krepijo človeštvo. Pomembno je zavedanje, da pomoč, ki jo nudimo drug drugemu, ni nujno materialna. "Včasih je dovolj že topla beseda, iskreno poslušanje ali občutek, da človek ni sam. To gradi mostove zaupanja, varnost in skupnost," je dejala predsednica. Skupnost, ki temelji na sodelovanju, je močnejša in odpornejša, saj ustvarja mrežo solidarnosti, ki omogoča hitrejše okrevanje po težkih preizkušnjah. "Tovrstna podpora ne prinaša koristi le tistim, ki jo prejmejo, temveč tudi tistim, ki jo nudimo – kajti občutek, da smo naredili nekaj dobrega, napolni srce s toplino in nas spodbudi k nadaljnjim dejanjem dobrote," je poudarila. "Pomoč sočloveku je naložba v prihodnost, saj krepi vrednote, ki so ključne za zdrav razvoj družbe: zaupanje in spoštovanje, poštenost, medsebojno pomoč, pripadnost in zmernost – pet temeljnih vrednot Slovenije. Naj bodo to pravila našega ravnanja in našega načina življenja, steber naše identitete in ključ do sožitja," je še dodala. Zavedanje, da smo del nečesa večjega in da lahko s svojim, tudi majhnim prispevkom, spremenimo življenje nekoga drugega, pomeni, da gradimo svet, v katerem bo vsak posameznik znal prepoznati vrednost drugega, kjer se nihče ne bo počutil pozabljenega, kjer bo empatija močnejša od sebičnosti in kjer bo imel človek občutek pripadnosti. "Le družba, ki zna skrbeti za najšibkejše, je resnično močna," je zaključila predsednica.

icon-expand FOTO: Matjaž Klemenc za UPRS

icon-expand FOTO: Matjaž Klemenc za UPRS

Podelitev priznanj predsednice republike icon-picture-layer-2 1 / 2