Med Drenikovo in Celovško spremenjena prometna ureditev, zaprta ulica Na jami

Kot so sporočili z Mestne občine Ljubljana, bo zaradi rekonstrukcije ceste od ponedeljka, 4. marca, do predvidoma nedelje, 17. marca 2019, vzpostavljena začasna prometna ureditev v križišču Drenikove ulice in Celovške ceste.

Na Drenikovo bo s Celovške mogoče zaviti le iz smeri center, z Drenikove pa le desno zavijanje na Celovško. Prav tako bo popolnoma zaprta ulica Na jami. Obvoz bo potekal po Celovški in Šišenski cesti.

Mestni avtobusi na linijah 7, 7L in 22 bodo vozili po obvozni trasi:

Mestni avtobus št. 7 bo vozil na liniji Celovška cesta–Šišenska cesta–Vodnikova cesta in enako v obratni smeri, mestni avtobus št. 22 pa na liniji Celovška cesta–Litostrojska cesta–Goriška ulica–Drenikova ulica in enako v obratni smeri.

V okviru del na Drenikovi ulici občina z obnovo cestišča širi pločnike, tako da bo na njih več prostora za pešce in kolesarje, ki si bodo med Verovškovo ulico in Celovško cesto v obe smeri delili skupno površino. Vozni pasovi bodo nekoliko zoženi, s tem pa bodo pridobili dodaten prostor za razširitev površin za pešce in kolesarje na 2,5 metra.