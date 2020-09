Med gašenjem obsežnega požara eden izmed gasilcev utrpel vročinski udar

Z ognjenimi zublji v Postojni se je borilo več kot 100 gasilcev iz treh gasilskih zvez. Opravili so težaško delo, je bilo slišati na pogorišču, kjer so še ves dan odkrivali in gasili nova in nova žarišča ter odvažali tleči les. Pri krotenju požara pa je v neznosnih razmerah kljub pogostim menjavam en gasilec utrpel vročinski udar. Zaradi težkih razmer je izgubil zavest, prvo pomoč pa mu je nudil eden izmed očividcev, ki se je naključno znašel na kraju požara.

Z avtom se je pripeljal k tiskarju, parkiral ob silosu, ko je izstopal, pa je počilo. "Po meni je šel prah, žaganje in vse. Srečo sem imel, da je bil zraven železni kontejner, ki je zadržal eksplozijo," začetek opisuje očividec Marjan Nagode. Ogenj se je po eksploziji pričel bliskovito širiti, po 30 sekundah je zajel območje 50 kvadratnih metrov."Nekaj neverjetnega, ne moreš si predstavljati," še pove. Hiteli so odmikati avtomobile, ko so že čez dve minuti na kraj prihiteli prvi gasilci, je bilo jasno:"Preostalo nam je samo branjenje sosednjih objektov,"razsežnost požara opiše Mitja Šantelj, vodja včerajšnje intervencije in poveljnik PGD Postojna.

icon-expand Požar v Postojni FOTO: Žan Kafol

Marjan Nagode je stekel k sosednjemu podjetju, kjer je zaradi vročine ob gorenju že začela nastajati škoda, saj se je ogenj nevarno pričel širiti proti skladišču igrač. Medtem ko so zunanjo steno v ozkem prehodu med ognjem in skladiščem branili gasilci, sta s Simonom Premrlom, direktorjem podjetja Unika TTI, šla preverit stanje v prvem nadstropju: "Okna so popokala. Nato pa je gospod Šantelj zagledal gasilca, ki leži na tleh. Stekla sva dol, poklicali smo rešilca," pripoveduje Nagode. Sam je medtem obnemoglemu gasilcu, ki je zaradi neznosnih razmer izgubil zavest, nudil prvo pomoč. "Bil je še par ur na opazovanju na urgenci, nato je bil odpuščen v domačo oskrbo in se trenutno počuti v redu,"pa sporoča vodja včerajšnje intervencije. Gasilci so vso noč stražili pogorišče, danes pa ves dan odvažali pogoreli les. "Trenutno nas je na terenu 15 in sproti zalivamo goreč material, počasi se prebijamo do tistega res velikega žarišča," naslednji dan na pogorišču požara opisuje Blaž Lopatič, vodja današnje intervencije. Gorelo je na 3.500 kvadratnih metrih površine. Ogenj je uničil skladišča lesa in sipkih materialov, iz katerih je podjetje Excelza proizvajalo pelete za ogrevanje."Tu se ne da prehitevat, kamion po kamion, kos po kos, počasi. Samo velike količine vode in zalivat."