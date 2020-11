Med iskanjem novega direktorja JAK spremenili pogoje, ki jih mora ta izpolnjevati

Vlada je na današnji dopisni seji razrešila Sebastjana Eržena z mesta člana sveta Javne agencije za knjigo (JAK) Republike Slovenije. Na predlog sveta JAK ga je od 2. decembra 2020 do imenovanja novega direktorja po izvedenem javnem natečaju, vendar največ za šest mesecev, to je do najdlje 1. junija 2021, imenovala za vršilca dolžnosti direktorja JAK. Za sklenitev pogodbe o zaposlitvi je pooblastila kulturnega ministra Vaska Simonitija.

Nezakonita razrešitev Zamide?

Spomnimo. 13. novembra letos je vlada Janeza Janše s položaja direktorice JAK razrešila Renato Zamida, ki je s svojim delom močno povečala ugled agencije. Vzroki za njeno odstavitev so bili po poročanju Deladomnevnoprepozno sprejetje strategije za obdobje 2020–2024, nezakonita oddaja prostorov JAK in nepravilnosti pri podeljevanju delovnih štipendij.

Zamida je vse očitke zavrnila in napovedala, da bo iskala pravno varstvo. Prepričana je, da je bila razrešitev nezakonita, ker da ni pravih razlogov za to, da so jo po dveh, za agencijo uspešnih letih, odpoklicali. "Razrešitev je bila pričakovana glede na dogajanja preteklih mesecev. Nekoliko sem presenečena, da je vlada to sprejela ravno včeraj, med vsemi drugimi ukrepi. Formalno s sklepom še nisem seznanjena. Ko bom, pa se bom potem tudi odločala o naslednjih korakih," je povedala tedaj.

Pritiski okoli te agencije pa naj bi se vrteli že mesece pred tem. Za njeno razrešitev naj bi si prizadeval tudi Mitja Čander, direktor založbe Beletrina in od junija tudi novi član sveta omenjene agencije. Pred kamero rubrike 24UR Fokus sta septembra stopila dva nekdanja člana sveta, ki sta klice potrdila.