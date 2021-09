Med napadom navijačev na nogometni tekmi poškodovani trije igralci

S posnetkov, ki smo jih pridobili, je razvidno, da je med tekmo tretje slovenske lige med MNK Izola in NK Škofja Loka izbruhnilo nasilje. Skupina navijačev je nasilno vdrla na prizorišče in začela na igrišče in na igralce metati bakle, nasilje se je stopnjevalo in tri nogometaše MNK Izola, ki so želeli zaščiti svoje navijače, ter enega izmed navijačev MNK Izola, so morali odpeljati na urgenco.

