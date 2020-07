Med Kacinom in Gantarjem spet ostre besede: tokrat zaradi karantenskih odločb

Vladni govorec Jelko Kacin je bil med torkovo novinarsko konferenco o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 kritičen do majhnega števila nadzorov zdravstvenega inšpektorata nad izvajanjem karantenskih odločb. Opozoril, da je za ohranitev ugodne epidemiološke slike v Sloveniji treba povečati tudi učinkovitost nadzora nad izvajanjem karantenskih odločb, ki je po njegovi oceni nezadostna. Nedostojno in nesprejemljivo se mu namreč zdi, da so inšpekcijski organi opravili samo 14 nadzorov, potem ko imamo na tisoče karantenskih odločb. Po Kacinovih besedah bi moral, kdorkoli je za to odgovoren, prevzeti odgovornost.

Kacin se je na ministrove komentarje odzval med današnjo novinarsko konferenco. "Jasno sem povedal, da je to moje osebno mnenje. Ali jaz razumem ali ne razumem, je drugo vprašanje. Vem pa, da imamo že od prvega dne, od 13. marca naprej, težave z vročanjem karantenskih odločb. Te izdaja ministrstvo za zdravje, zakaj prihaja do takega zamika pri izdaji in pri vročanju je seveda vprašanje, na katerega jaz ne bom odgovarjal," je pojasnil vladni govorec.

"Vladni govorec očitno ne razume postopka," je za Radio Slovenija Kacinovo izjavo danes komentiral zdravstveni minister Gantar. Kot je pojasnil, se karantenske odločbe namreč vročajo po upravnem postopku, kar pa bo zakonsko urejeno šele s predlaganim četrtim protikoronskim zakonom. "To pomeni, da lahko odločbo nekdo dvigne praktično že ob koncu karantene ali pa je sploh ne dvigne, kar pomeni, da zdravstveni inšpektorat v tem primeru ne more reagirati in je popolnoma nemočen," je pojasnil minister.

Po besedah Kacina imajo ves čas veliko razprav, v katerih vedno znova zahtevajo, da se karantenske odločbe vročajo že na mejnem prehodu. "In potem teh razlag ni več, kdaj je bilo komu kaj vročeno. Če se ob prihodu domov vroči karantenska odločba, potem je ta aktualna, točno se ve kdaj in kako,"je dejal.

Kacin je pri tem izpostavil primer iz svoje družine, kjer že en mesec čakajo na karantensko odločbo. Nekateri družinski člani so to že prejeli, nekateri pa ne. Kot ocenjuje, so to stvari, ki jih je treba urediti tam, kjer so za to pristojni. "Očitno imamo težave z operativnostjo. Nekateri imajo velike težave z implementiranjem sprejetih političnih odločitev,"je še ocenil vladni govorec.

Različna stališča in ocene sta minister in vladni govorec javnosti sporočala tudi glede potovanj na Hrvaško. Gantar je za Radio Slovenija namreč poudaril, da Hrvaška po kriterijih Evropskega centra za nalezljive bolezni sodi na rumeni seznam. "Tukaj se verjetno malo sprenevedamo tudi v okviru politike. Jaz ne vem, eni odsvetujejo obiske držav, kjer je okužb več, tudi sosednje Hrvaške, drugi ne omenjajo nobenih omejitev. Tudi naš vladni govorec je med drugimi, kar seveda ni dobra informacija za ljudi," je navedel.

Kacin tega ni želel komentirati. Kot je povedal, o tem odloča vlada. "Vlada odloča takrat, ko dobi predlog. Jaz spremljam gradiva, ki prihajajo na vlado in takega predloga še nisem videl. Mene ne zanima, kaj kdo misli, zanima me, kaj kdo dela," je pojasnil.

Inšpektorat v nadzoru prijav suma kršitve karantene ni ugotovil nepravilnosti

Zdravstveni inšpektorat je do zdaj opravil nadzor nad vsemi prijavami, ki so se nanašale na sum kršitve karantene, odrejene zaradi preprečevanja širjenja novega koronavirusa. Pri tem pa ni ugotovil nepravilnosti, so zagotovili.

Medtem ko so nadzor nad domnevnimi kršitvami karantene v preteklosti opravljali po prejetih prijavah in po tistem, ko so preverili, ali je bila osebi vročena odločba o karanteni, je zdaj v teku nadzor skladno z vladnim sklepom o izmenjavi osebnih podatkov o odrejenih posebnih ukrepih osamitve, karantene in obveznega zdravljenja zaradi covida-19 med Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in policijo.

Inšpektorat sicer aktivno sodeluje s policijo pri preprečevanju širjenja novega koronavirusa vse od sredine marca, ko so razglasili epidemijo.

Na inšpektoratu je zaposlenih 85 inšpektorjev. Nadzore v zvezi z zakonom o nalezljivih boleznih in covidom-19 opravljajo neprekinjeno in se sproti odzivajo na prispele prijave. Števila nadzorov, ki jih posamezen inšpektor opravi na dan ali teden, pa številčno ne morejo opredeliti, saj je to odvisno od zahtevnosti posameznega postopka.