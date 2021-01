Med kandidati za najboljšo evropsko destinacijo tudi dolina Soče

Kot so zapisali organizatorji izbora, dolino Soče krasijo vode, ki sodijo med najlepše v Evropi, zato je destinacija raj za aktivnosti in doživetja v naravi. Izpostavili so naravno in kulturno dediščino – Triglavski narodni park, Pot miru z dediščino 1. svetovne vojne, stare tradicije in lokalno hrano, ki jo nudijo v odličnih restavracijah in gostilnah, pašne planine s tolminskim in bovškim sirom ter različne festivale.