Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Med kandidati za župane in svetnike tudi glasbeniki

Velenje / Rogatec / Maribor, 30. 10. 2026 19.57 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
Mojca Hanžič
Spidi

Le še dobra dva tedna nas ločita do lokalnih volitev in med kandidati, ki se potegujejo za lokalne funkcije, tako županske kot svetniške, so tudi glasbeniki, ki volivce bolj kot z obljubami nagovarjajo z melodijo. Za mesto velenjskega župana se tako poteguje dvakratni svetovni prvak v igranju na diatonično harmoniko, na čelo občine Rogatec pa se želi zavihteti še harmonikaš, ki pravi, da bo – če bo to pomagalo – igral tudi v županski pisarni.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
lokalne volitve župani Velenje Rogatec Maribor

Brglez zaradi nestrinjanja s potezami SD na pragu odhoda iz stranke?

Praznični konec tedna, v trgovinah pa gneča

24ur.com Koga bi Luka Basi in Polkaholiki najraje poslušali na prost dan?
24ur.com Kakšni navijači so Fehtarji in Pero Lovšin?
24ur.com Ljubezen do petja povezala slovenske in britanske parlamentarce
24ur.com Kdo bo prevzel vodenje štajerske prestolnice za naslednja štiri leta?
24ur.com Posli partneric z občino, kdo je neodvisni kandidat in kdo ima mladostno energijo?
24ur.com V predsedniško tekmo tudi glasbenik Gregor Bezenšek
24ur.com Volilna kampanja se stopnjuje: kdo so novi kandidati za župane?
Priporoča
  • Hyundai Emblem Over Modern Courtyard
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 31 PM 1 i20
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 32 PM 2 i30
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 42 PM 9 bayon
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 40 PM 7 kona
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 39 PM 6 kona hybrid
  • 78d4c4a6 3e95 41be 9b29 4cfcd3eb1ef4
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 34 PM 4 Tucson
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 36 PM 5 Tukson hybrid
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
St. Gallen
30. 10. 2026 21.33
so bili ze Kek, Barovic, Sarec... nic od njih .. torej je vzorec enak, nic ne bo iz njih
Odgovori
0 0
ArkaMast
30. 10. 2026 20.47
zanimivo
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Nina Pušlar prvič delila utrinek s sinčkom Luko: Te besede povedo vse
Presenetila vse, pričakuje že sedmega otroka
Presenetila vse, pričakuje že sedmega otroka
Do 2. novembra lahko prijavite otroka na nepozabno nogometno doživetje
Do 2. novembra lahko prijavite otroka na nepozabno nogometno doživetje
Halle Berry izgubila bitko za skrbništvo: 13-letni sin bo za zdaj živel pri očetu
Halle Berry izgubila bitko za skrbništvo: 13-letni sin bo za zdaj živel pri očetu
zadovoljna
Portal
Po skoraj 30 letih skupaj sta še vedno videti zaljubljena kot prvi dan
Stara je 34 let, mnogi pa ji pripisujejo vsaj 60: botoksa ne želi niti poskusiti
Stara je 34 let, mnogi pa ji pripisujejo vsaj 60: botoksa ne želi niti poskusiti
Osvajal je poročeno igralko, po ločitvi mu jo je uspelo osvojiti
Osvajal je poročeno igralko, po ločitvi mu jo je uspelo osvojiti
To je partner Nine Pušlar
To je partner Nine Pušlar
vizita
Portal
Biološki preobrat, ki se zgodi hitreje, kot smo mislili
Zakaj je skoraj vsak peti bolnik napačno diagnosticiran?
Zakaj je skoraj vsak peti bolnik napačno diagnosticiran?
Pet ključnih informacij, ki jih ne smete zamolčati zdravniku
Pet ključnih informacij, ki jih ne smete zamolčati zdravniku
Zamenjajte večerni čips za pečen prigrizek, ki uredi prebavo
Zamenjajte večerni čips za pečen prigrizek, ki uredi prebavo
cekin
Portal
Za sabo je pustil milijone: koliko denarja bo dobila njegova 38 let mlajša žena?
Zamenjala je varno službo za rože in danes živi svoje sanje
Zamenjala je varno službo za rože in danes živi svoje sanje
Znamenje, ki ga kmalu čaka prav posebna karierna priložnost
Znamenje, ki ga kmalu čaka prav posebna karierna priložnost
Past, v katero se ujame vsak potrošnik
Past, v katero se ujame vsak potrošnik
moskisvet
Portal
Boste obiskali Žale? Preverite, kje lahko parkirate in kako bo urejen promet
V Indiji šel k brivcu po novo pričesko: 'Skoraj me je ohromil'
V Indiji šel k brivcu po novo pričesko: 'Skoraj me je ohromil'
Leta 1987 jo je zaposlil kot asistentko, nato je postala ljubezen njegovega življenja
Leta 1987 jo je zaposlil kot asistentko, nato je postala ljubezen njegovega življenja
Kam so izginili milijoni boksarske legende? Sin zahteva odgovore
Kam so izginili milijoni boksarske legende? Sin zahteva odgovore
dominvrt
Portal
Vaš radiator potrebuje trik s sušilnikom za lase
Želite velike in okusne glavice česna? Vse se začne že jeseni
Želite velike in okusne glavice česna? Vse se začne že jeseni
S temi napakami lahko svojemu ljubljenčku nevede škodite
S temi napakami lahko svojemu ljubljenčku nevede škodite
Preprost trik, zaradi katerega bo sir dlje ostal svež
Preprost trik, zaradi katerega bo sir dlje ostal svež
okusno
Portal
Imate doma skuto? 7 receptov naših bralcev za sladice, ki vedno teknejo
Preden živilo položite v košarico, preverite te znake
Preden živilo položite v košarico, preverite te znake
Razkošno jesensko kosilo v dobrih 30 minutah
Razkošno jesensko kosilo v dobrih 30 minutah
'Vsak neuspeh boli, ta danes pa še toliko bolj': Tanja zapustila MasterChef
'Vsak neuspeh boli, ta danes pa še toliko bolj': Tanja zapustila MasterChef
voyo
Portal
Moje življenje z ADHD: Aljoševa zgodba
Največji pobegi v zgodovini z Morganom Freemanom
Največji pobegi v zgodovini z Morganom Freemanom
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Zaton vitezov
Zaton vitezov
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022