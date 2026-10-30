Med kandidati za župane in svetnike tudi glasbeniki

Le še dobra dva tedna nas ločita do lokalnih volitev in med kandidati, ki se potegujejo za lokalne funkcije, tako županske kot svetniške, so tudi glasbeniki, ki volivce bolj kot z obljubami nagovarjajo z melodijo. Za mesto velenjskega župana se tako poteguje dvakratni svetovni prvak v igranju na diatonično harmoniko, na čelo občine Rogatec pa se želi zavihteti še harmonikaš, ki pravi, da bo – če bo to pomagalo – igral tudi v županski pisarni.