Pred preventivno akcijo AVP opozarja, da med kolesarji naraščajo kršitve predpisov

Med 17. in 30. majem bo po Sloveniji potekal poostren nadzor nad kršitvami kolesarjev, pa tudi kršitvami drugih udeležencev v prometu do kolesarjev. Namen nacionalne preventivne akcije, ki jo organizira Javna agencija za varnost prometa v sodelovanju s Policijo, je opozarjati na večjo varnost kolesarjev.

"Vsaka policijska uprava bo med 17. in 30. majem izvedla poostren nadzor, prav tako bodo posamezne policijske enote izvedle krajše poostrene nadzore, kjer bodo pozornost usmerili na kršitve kolesarjev in na kršitve drugih udeležencev do kolesarjev: vožnja kolesarjev v napačno smer, upoštevanje prometne signalizacije (predvsem upoštevanje rdeče luči na semaforju), psihofizično stanje kolesarjev, prevoz otrok na kolesu in uporaba kolesarskih čelad, vožnja po pločnikih, nepravilna prehitevanja kolesarjev ter neupoštevanje pravil o prednosti," so pojasnili na Javni agenciji RS za varnost prometa (AVP).

V prvih štirih mesecih letošnjega leta, torej do vključno 30. aprila, so bili po trenutno veljavnih začasnih podatkih kolesarji udeleženi v 247 prometnih nesrečah. Za primerjavo: lani v istem obdobju je bilo 238 prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi kolesarji.

V letošnjem letu smrtnih žrtev med kolesarji ne beležimo, delež umrlih kolesarjev v obdobju zadnjih petih let pa znaša 10 odstotkov od vseh preminulih v prometnih nesrečah. V zadnjem petletnem obdobju je bil v prometni nesreči s smrtjo kolesarja najbolj pogosto udeleženec voznik osebnega avtomobila in to kar v 55 odstotkih.

Med kolesarji sicer v prvih štirih mesecih letošnjega leta ni bilo nobene smrtne žrtve (lani sta v tem obdobju umrla dva kolesarja). Hudo telesno se je poškodovalo 44 kolesarjev, kar je en kolesar več kot lani. 22 od 44 hudo telesno poškodovanih kolesarjev v prometni nesreči ni uporabljalo zaščitne čelade.

Med hudo telesno poškodovanimi je bilo letos največ starih 65 in več let (13), sledila je starostna skupina 55 do 64 in 45 do 54 let (v vsaki po 9 kolesarjev), kažejo podatki AVP. Med hudo poškodovanimi so bili letos tudi trije mladoletni kolesarji (do 17. leta starosti). Le eden je bil povzročitelj nesreče, vsi pa so nosili zakonsko predpisano zaščitno čelado.

Število lažje telesno poškodovanih je enako kot v istem obdobju lani (165). Od tega je bilo lažje telesno poškodovanih 21 mladoletnih kolesarjev. V kar 15 primerih so bili tudi povzročitelji, zaščitno čelado so nosili v le 14 od 21 primerih. Med pogostejšimi poškodbami kolesarjev v prometnih nesrečah so prav poškodbe glave, zato je uporaba kolesarske čelade priporočljiva za vse.

Naraščajo kršitve med kolesarji

V obdobju 2018-2020 so policisti pri kolesarjih ugotovili naraščanje kršitev cestnoprometnih predpisov. Če je bilo leta 2018 vseh kršitev 5296, jih je bilo lani ugotovljenih že 7582. Najpogostejše kršitve v omenjenem obdobju so bile: nepravilna stran ali smer vožnje (23 odstotkov vseh kršitev); vožnja pod vplivom alkohola (16 odstotkov); uporaba mobilnega telefona (14 odstotkov) ter neuporaba luči (13 odstotkov vseh kršitev).