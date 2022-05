Med korono izplačanih za 2,3 milijarde evrov državnih pomoči

Državno pomoč so predstavljali ukrepi, ki so bili selektivni in so bili namenjeni subjektom, ki opravljajo gospodarsko dejavnost na trgu. Niso pa državne pomoči predstavljali tisti, ki so bili namenjeni vsem subjektom v Sloveniji pod enakimi pogoji, fizičnim osebam in javnim storitvam.

V letih 2020 in 2021, ko so veljali številni omejitveni ukrepi za preprečitev širjenja novega koronavirusa, je bilo v Sloveniji izplačanih za 2,3 milijarde evrov državnih pomoči.

Danes obravnavano poročilo o državnih pomočeh zajema obdobje od leta 2017 do 2020, vendar so zaradi boljšega pregleda in odziva države na covid-19 vanj vključili tudi podatke iz leta 2021. Delo v letu 2020 in tudi 2021 je temeljilo predvsem na usklajevanju interventnih zakonov in priglasitvi ukrepov pomoči Evropski komisiji, so po seji vlade sporočili s finančnega ministrstva.

Po letih postopnega naraščanja se je obseg državnih pomoči leta 2019 nekoliko zmanjšal, predlani pa zopet narasel. V letu 2020 je bilo v Sloveniji izplačanih približno 1,77 milijarde evrov državnih pomoči, od tega približno 1,27 milijarde evrov za reševanje gospodarskih razmer kot posledice izbruha epidemije. Preostalih 501,64 milijona evrov, kar je 29,35 milijona evrov več kot leta 2019, pa je bilo namenjenih ostalim kategorijam pomoči.

V zadnjih štirih letih se struktura in razmerje med največjimi kategorijami pomoči v Sloveniji nista bistveno spremenila. Največji delež ohranjajo pomoči za varstvo okolja in energijo, sledijo pomoči za zaposlovanje. Državne pomoči so bile večinoma izplačane kot subvencije, sledijo pa pomoči, ki se dodeljujejo v obliki znižanja prispevkov za socialno varnost ter davčnih oprostitev in izjem. Primerjava z EU kaže, da ima Slovenija primerljiv obseg in strukturo državnih pomoči.