Med krompirjevimi počitnicami vendarle sanacija igrišč celjskih vrtcev

Med krompirjevimi počitnicami bodo v Celju začeli s sanacijo igrišč v enoti Mavrica vrtca Anice Černejeve in enoti Ringa Raja vrtca Zarja. Na celjski občini zagotavljajo, da bo izvajalec onesnaženo zemljo izkopaval in odvažal samo takrat, ko otrok v vrtcu ne bo.

Z ministrstva za okolje in prostor so sporočili, da bo dela izvajalo podjetje Inkaing, ki mora sanacijo celjskih vrtcev končati v 130 dneh. Država bo najprej poskrbela za ureditev igrišč vrtca Anice Černejeve in vrtca Zarja. Potrebna je odstranitev onesnažene zemljine in dovoz tampona ter nove zemlje, temu pa sledi postavitev travne ruše. Direktorica direktorata za okolje na ministrstvu za okolje in prostor Tanja Bolte je konec septembra spomnila, da je vrednost del zamenjave onesnažene zemljine pri obeh vrtcih blizu 600.000 evrov.

Na igrišču enote Mavrica se bodo dela začela predvidoma v sredo, 23. oktobra. Takoj ko bodo strši otroke odpeljali domov, bo izvajalec začel z izkopavanjem in odvažanjem onesnažene zemljine. Direktor Inkainga Matjaž Jerala je staršem zagotovil, da bodo izkopano zemljino takoj odpeljali iz Celja in jo predali podjetju Nerinvest, ki ima sedež v Andražu nad Polzelo, in je pooblaščeno za zbiranje in predelovanje gradbenih odpadkov. Otroci, ki bodo v času počitnic potrebovali vrtčevsko varstvo, bodo začasno premeščeni na druge lokacije, v Mavrico pa se bodo lahko vrnili 4. novembra. Tudi po zaključku počitnic bo izvajalec nadaljeval z deli ob upoštevanju varnostnih ukrepov in takrat, ko otrok v vrtcu ne bo, zagotavljajo na celjski občini. V vrtčevski enoti Ringa Raja bodo z deli najverjetneje začeli takoj po jesenskih počitnicah, podrobnosti pa bodo znane v sredo, ko bo izdelana natančna časovnica. Sanacijo bodo strokovno nadzirali predstavniki Biotehniške fakultete iz Ljubljane in AZ Inženiringa, d. o. o., organizirani pa bodo tudi redni koordinacijski sestanki, na katere bosta poleg predstavnikov izvajalca del, ministrstva, Biotehniške fakultete, NIJZ, AZ Inženiringa in občine, vabljena tudi predstavnika staršev.

Meritve so pokazale onesnaženo zemljino v večini celjskih vrtcev. FOTO: POP TV