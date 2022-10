Med Lescami in Bledom gradnja krožišč za Šobec in za obvoznico

Kot so danes sporočili z Direkcije RS za infrastrukturo, bodo zaradi gradnje novega krožišča ob odcepu za Šobec od 24. oktobra do 7. novembra dela potekala zunaj vozišča, zato bo ohranjen dvosmerni promet. Od 7. novembra dalje pa bo promet urejen izmenično enosmerno.

V času gradnje krožišča bo vzpostavljena tudi popolna zapora vzporedne kolesarske steze na relaciji Lesce–Bled. Obvoz bo za kolesarje urejen na relaciji Lesce–Lancovo–Ribno–Koritno–Bled.

V gradnjo krožišča za kamp Šobec je zajeta rekonstrukcija ceste, ureditev površin za pešce in kolesarje, ureditev odvodnjavanja z meteorno kanalizacijo, postavitev cestne razsvetljave, zaščita oziroma prestavitve komunalnih vodov ter ureditev prometne signalizacije in opreme za varno odvijanje prometa.

Prav tako se na cesti med Lescami in Bledom, kjer je bilo pred nekaj leti že zgrajeno krožišče pri odcepu za igrišče za golf, v kratkem pričakuje začetek del na blejski južni obvoznici. Gradbeno dovoljenje za prvo fazo obvoznice je namreč ta mesec postalo pravnomočno, izbran pa je bil tudi že izvajalec del. Tako se na glavni cesti med Lescami in Bledom na razmaku dveh kilometrov hkrati obetata dve delovišči.

Prva faza blejske obvoznice se bo sicer gradila precej dlje, predvidoma 19 mesecev od uvedbe v delo. Dela bodo obsegala rekonstrukcijo krajšega odseka regionalne cest z rekonstrukcijo križišča na Betinu. Predvideni so novogradnja spiralnega dvopasovnega krožnega križišča, premostitveni objekt z regulacijo potoka Rečica, podhod za pešce in kolesarje pod krožiščem, protihrupna zaščita ter komunalna in krajinska ureditev.