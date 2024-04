Dolg sprevod pločevine med Ljubljano in Koprom: uro zamude

Zamuda na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru znaša približno do 1 ure, poroča PIC. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Ljubljana - Vrhnika ali čez Horjul. Zastoji so tudi na posameznih odsekih na regionalni cesti Ljubljana - Brezovica - Vrhnika.

Zastoj občasno nastaja na primorski avtocesti pred Logatcem proti Kopru, kjer zamuda znašar 5-10 minut ter na štajerski avtocesti pred Žalcem proti Ljubljani, kjer je zamuda do 10 minut.

Na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko proti Kopru bo promet zaradi del do 20. ure potekal po enem pasu. Med Vrhniko in Logatcem proti Kopru pa bo promet po enem pasu danes potekal med 12. in 19. uro.

Krajši zastoj je na štajerski avtocesti pred Žalcem proti Ljubljani. Med Celjem zahod in Žalcem proti Ljubljani promet zaradi del poteka po enem prometnem pasu.

Dela na štajerski avtocesti potekajo še na odseku med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru, zaprt je izvoz Domžale, ter med Slovensko Bistrico sever in Framom proti Mariboru. Med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru bo promet potekal po enem pasu do 23. ure.