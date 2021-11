Med ljudmi v stiski strah pred napovedanimi podražitvami

"Letos opažamo v mreži Karitas na širšem mariborskem področju med sedem in deset odstotkov novih gospodinjstev oziroma prosilcev. Poleg potrebe po materialni pomoči zaznavamo zelo veliko psihosocialno stisko. Zato skušamo nuditi pomoč v obliki informativnih, razbremenilnih in svetovalnih razgovorov, tudi po telefonu, ob klicu na dežurno telefonsko številko," je še povedal Maček.

Trenutno se najpogosteje srečujejo s prošnjami za kurjavo in topla zimska oblačila, z zaostanki pri plačilih električne energije in opomini pred odklopom. Opažajo tudi dolgove za prostovoljno zdravstveno zavarovanje, po pomoč pa se oglašajo tudi tisti, ki že dolgo niso bili pri Karitas.

"V pogovoru z ljudmi v stiski je tudi mogoče zaznati nemoč in prepoznavanje, da niso sposobni slediti hitrim spremembam. Povedo, da se v elektronskem urejanju določenih uradnih zadev preprosto ne znajdejo. Manjka jim osebni stik s človekom, ki bi jim povedal, da so vse uredili prav," je na današnji novinarski konferenci pred začetkom Tedna Karitas v Sloveniji povedal predsednik Nadškofijske karitas Maribor Branko Maček .

Samo v okviru programa sprejemno-informacijske in svetovalne pisarne Nadškofijske karitas Maribor so letos obravnavali že 3308 prošenj ljudi v stiski in do sedaj v pomoč vključili 2503 osebe. Izdali so 2569 prehranskih in higienskih paketov ter 611 peketov z oblačili in drugimi humanitarnimi artikli. Rešenih je bilo 421 prošenj za finančno pomoč pri plačilu položnic za najosnovnejše življenjske potrebščine.

V mreži župnijskih karitas so razdelili tri dobave hrane iz operativnega programa EU za materialno pomoč najbolj ogroženim, kar obsega 340 ton. Ta ukrep po Mačkovih besedah po sodelavcih in prostovoljcih karitas doseže več kot 16.000 socialno najbolj ogroženih oseb na širšem mariborskem, koroškem in ptujskem področju. Zgolj program Donirana hrana dnevno doseže 230 oseb, ki jim omogoča preživetje.

V program Ljudska kuhinja Betlehem je bilo letos vključenih 88 oseb, razdeljenih je bilo 13.130 toplih obrokov. "V zadnjem času opažamo večje število mlajših oseb, večinoma samskih moških, nekateri so tudi brezdomni, ki prosijo za navedeno pomoč," je povedal Maček.

V vseh programih Nadškofijske karitas Maribor zaznavajo, da se je stiska pri mnogih še poglobila. V treh nastanitvenih enotah enotah imajo v oskrbi 33 uporabnikov in za zdaj še niso imeli primerov okužbe z novim koronavirusom.