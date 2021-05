Med ljudmi znaki pandemske izčrpanosti, mlajši do cepiva bolj skeptični

To je pokazala tudi raziskava NIJZ. Ljudje težko sledijo številnim priporočilom in navodilom za obvladovanje pandemije covida-19 in to pri njih povzroča stres, tematika covida-19 jih spravlja ob živce in nekateri med njimi že izgubljajo voljo do boja proti covidu-19, je razvidno iz poročila.

Pandemska izčrpanost splošne populacije je naraven in pričakovan odziv na dolgotrajno javnozdravstveno krizo, ki bistveno posega v vsakdan posameznika, so ob objavi rezultatov zapisali na NIJZ. Posledica je pomanjkanje motivacije za priporočeno samozaščitno vedenje.

Raziskavo o vplivu pandemije covida-19 na življenje ljudi v Sloveniji SI-PANDA so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) začeli decembra lani med osebami, starimi med 18 in 74 let. Izvajajo jo enkrat na dva tedna, izvedli pa bodo 12 ponovitev. V tokratnem, desetem delu raziskave, ki je potekal od 9. do 12. aprila, je sodelovalo 1000 oseb.

"Ugodnejša epidemiološka situacija, ki smo ji v Sloveniji priča v zadnjih dneh, je zato verjetno tudi priložnost, da ljudem posredujemo več pozitivnih sporočil ter jim ponudimo več možnih načinov preživljanja prostega časa in razbremenitev pri delu in študiju, ki so možni tudi z upoštevanjem trenutno veljavnih ukrepov," so pozvali.

Posledice ukrepov za zajezitev virusa prizadele predvsem mlajše

Največ težav z duševnim zdravjem še vedno navaja najmlajša starostna skupina, od 18 do 29 let, pri kateri sta bila deleža oseb s težavami v duševnem zdravju (27,6 odstotka) in depresivno motnjo (21,1 odstotka) najvišja glede na druge starostne skupine. To se, kot ugotavlja NIJZ, sklada z napovedmi, da bo pandemija covida-19 prizadela predvsem starejše generacije, posledice ukrepov za njeno zajezitev pa predvsem mlajše.

Primerjava prisotnosti težav v duševnem zdravju v vseh delih raziskave je pokazala, da so v zadnjem opazovanem obdobju precej povečale pri vseh starostnih skupinah, predvsem pa v starostni skupini od 30 do 49 let."Eden izmed možnih razlogov je lahko to, da gre za starostno skupino, ki ima v največji meri doma mlajše otroke, ti pa so bili v času zaprtja šol in vrtcev znova doma oziroma so se šolali od doma, kar je bilo ob morebitnem delu od doma za starše dodaten stresni dejavnik," so pojasnili na NIJZ.