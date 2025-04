Med maratonskim nadzorom hitrosti odkrili več kot 1400 prekrškarjev

Kot so sporočili s policije, so 748 voznikov, ki so prekoračili dovoljeno hitrost vožnje, ustavili na kraju, jih seznanili s kršitvijo in izvedli ustrezne prekrškovne postopke, obvestila o prekrških oziroma plačilne naloge pa lahko po pošti pričakuje še 695 lastnikov vozil.

V poostrenem nadzoru so med drugim obravnavali dva voznika, ki sta v naselju hitrost prekoračila za več kot 40 do vključno 50 kilometrov na uro. Na cestah izven naselij so za toliko hitrost prekoračili trije vozniki, en voznik pa celo za več kot 50 kilometrov na uro. Na avtocestah so obravnavali sedem voznikov, ki so hitrost prekoračili za več kot 50 do vključno 60 kilometrov na uro, dva pa sta jo prekoračila za več kot 60 kilometrov na uro.

Na policiji so pojasnili, da je namen "maratona nadzora hitrosti" umirjati hitrost vožnje na cestah, saj lahko k večji varnosti v cestnem prometu prispevamo z umirjeno in razmeram na cestah prilagodijo hitrost.