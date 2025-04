Med mladimi vedno več zanimanja za prostovoljno služenje vojaškega roka

"Za prostovoljno služenje sem se odločila, ker me je že nekaj časa zanimala Slovenska vojska in sem se želela preizkusiti tudi v tem načinu življenja." "Odločil sem se novembra lani. Razlog za to je bil nov osebnostni izziv in bi rad služil svoji domovini." 22-letna Ana Trstenjak in 26-letni Gal Štacin trenutno v Bohinjski Beli preživljata 13 tednov trajajoče usposabljanje, ki je razdeljeno v tri faze. Usposabljanje vključuje različne sklope programa temeljnega vojaškega strokovnega usposabljanja. "Res te pripravi, da porineš sebe naprej, da si vedno boljši, naučiš se enotnosti, tega timskega duha," pove Ana.

Na Ministrstvu za obrambo opažajo naraščajoče zanimanje mladih za prostovoljno služenje vojaškega roka, štipendije ter druge vojaške aktivnosti, kot so vojaški tabori in brezplačni tridnevni izziv Call of Duty, prenesen v resnično okolje.

"Lani smo postavili rekord. Na prostovoljno služenje smo napotili skoraj 400 pripadnikov in računamo, da bomo letos glede na trend to številko še presegli," pravi podpolkovnik Simon Lindič. Zanimanje narašča v vseh regijah, največji porast pa je v Mariboru in Ljubljani. "To pripisujemo kombinaciji tega, da se je med mladimi ozaveščenost o služenju domovini nekako zvišala, poleg tega smo se na področju promocije in oglaševanja zelo fokusirali na neke atraktivne oblike."

Posameznik, ki želi opraviti 13-tedensko usposabljanje, mora biti slovenski državljan, star od 18 do 30 let, opraviti zdravniški pregled, pridobiti varnostno soglasje in ne sme biti kazensko preganjan ali obsojen na več kot trimesečno zaporno kazen. "Če se pripadnik uspešno prebije čez 13 tednov, dobi denarno nagrado v višini skoraj 4.000 evrov," dodaja Lindič.

Več kot 40 odstotkov prostovoljnih nabornikov se po usposabljanju odloči za poklicno pot v vojski, bodisi v rezervni bodisi v stalni sestavi, kar kaže na ugoden trend. "Ko sem se pogovarjal s prijatelji v zadnjih tednih, vsi zelo s spoštovanjem gledajo na ta poklic. Vsi nekako vidijo vojaka kot nekoga sposobnega, močnega, spoštovanja vrednega človeka," zaključi Gal.

Glede na pozitivne trende pri popolnjevanju in uspešnost med članicami zveze Nato, Slovenska vojska trenutno ne razmišlja o uvedbi obveznega vojaškega roka.