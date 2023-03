Med najboljšimi in najslabšimi letnimi pnevmatikami razlika 25 evrov

Letošnji test letnih pnevmatik je pokazal velike razlike, predvsem v kakovosti med cenejšimi in dražjimi pnevmatikami. Sedem pnevmatik se je na mokrem vozišču odrezalo celo tako slabo, da AMZS odsvetuje njihov nakup. Zaradi sto evrov za vse štiri pnevmatike se ne splača izzivati usode, poudarjajo.

Bliža se čas menjave pnevmatik, ko bomo zimske zamenjali z letnimi. Ob tem nam informacije o dobrih pnevmatikah še kako prav pridejo. Tudi letos je AMZS zato opravil test pnevmatik, tokrat kar 50, skupno oceno dobro oziroma zelo priporočljivo pa je dobilo deset pnevmatik. Na AMZS poudarjajo, da si takšno oceno zaslužijo le pnevmatike z uravnoteženimi lastnostmi, ki nimajo večjih slabosti pri varnostnih merilih. Najboljšo skupno oceno na tokratnem testu je dobila Goodyearova pnevmatika efficient grip performance 2, drugouvrščena pa je pnevmatika continental premium contact 6. Zelo blizu prvima dvema je tretja pnevmatika michelin primacy 4+, na četrto mesto pa se je uvrstila Bridgestonova pnevmatika turanza T005. Enako skupno oceno imajo tudi pnevmatike Nokianova wetproof, Falknova ziex ZE310 ecorun in Continentalova ultracontact. Deseterico najboljših – vseh 10 ima skupno oceno dobro oziroma zelo priporočljivo – zaokrožujejo tri pnevmatike korejskih znamk Kumho, Hankook in Nexen.

icon-expand Test pnevmatik FOTO: AMZS

10 pnevmatik je pri glavnem merilu varnosti na cesti dobilo oceno dobro, devet od teh 10 pnevmatik je dobilo tudi skupno oceno dobro, deseta je najboljša med pnevmatikami z oceno zadovoljivo. Test na suhem vozišču Na suhi cesti se je najbolje izkazala Falknova pnevmatika ziex ZE310 ecorun, medtem ko sta se na spodnji strani lestvice znašli pnevmatiki radar RPX 800 in premiorri solazo. Pnevmatike radar izdeluje singapursko podjetje Omnia, pnevmatike znamke premiorri pa izvirajo iz Ukrajine. Kot so pokazali testi, omenjeni pnevmatiki na suhi cesti ne ponujata dovolj odzivnosti in stabilnosti, pri ostrem izogibanju oviri pa sta testne voznike neprijetno presenetili z zdrsom, ki je vodil v prekrmarjenje. Premiorrijeva pnevmatika ima tudi najdaljšo zavorno razdaljo na suhi cesti: pri zaviranju s 100 km/h se je zaustavila po 42,9 metra, kar je kar sedem metrov dlje, kot je potrebovala najboljša pnevmatika pri zaviranju na suhem (continental premium contact 6 se je zaustavila po 35,9 metra). Razlika sedmih metrov na zavorni poti se na prvi pogled morda ne zdi velika, a pomeni, da se avto s premiorrinimi pnevmatikami na kolesih še vedno premika s hitrostjo 40 km/h, ko avto s Continentalovimi pnevmatikami že stoji na mestu, opozarjajo na AMZS. Test na mokrem vozišču Razlike med pnevmatikami so tudi na mokrem vozišču. Najbolje se je izkazala Continentalova pnevmatika premium contact 6, najslabše pa so se odrezale pnevmatike rotalla RH 01, berlin tires summer UHP 1 G2, lassa driveways, evergreen EH 226, riken road performance, doublecoin DS99 in že omenjena pnevmatika premiorri solazo. Rotalla je kitajska znamka pnevmatik, pnevmatike znamke Berlin Tires izvirajo iz Nemčije, Lassa so turške pnevmatike, Riken so japonske pnevmatike, DoubleCoin pa izvirajo iz Kitajske. Omenjene pnevmatike so se na mokri cesti odrezale tako slabo, da na AMZS odsvetujejo njihov nakup.

icon-expand Test pnevmatik FOTO: Shutterstock

DoubleCoinova pnevmatika se je pri zaviranju na mokrem asfaltu ob hitrosti 80 km/h zaustavila po 59,3 metra, kar je 24,9 metra dlje kot najboljša pnevmatika na testu continental premium contact 6. To pomeni, da se je avto z DoubleCoinovimi pnevmatikami še vedno premikal s hitrostjo 52 km/h, ko je avto s Continentalovimi pnevmatikami že stal na mestu. Kaj pa okoljevarstvene lastnosti? Precejšne razlike med pnevmatikami so tudi pri okoljevarstvenih lastnostih. Pri teh so za uporabnike najpomembnejše pričakovana prevožena razdalja, obraba, masa oziroma teža pnevmatik in poraba goriva, pod drobnogled pa so vzeli tudi glasnost pnevmatik in njihov trajnostni vidik. Na AMZS so pojasnili, da merilo okoljevarstvenih lastnosti postavlja Michelinova pnevmatika e.primacy: z 71.500 kilometri je prevozila najdaljšo razdaljo, s 34,8 mg/km/t ima najmanjšo obrabo gumenih delcev, z maso osem kilogramov pa spada med najlažje pnevmatike na tokratnem testu, kar vpliva tudi na majhno porabo goriva. Michelinova ekološka pnevmatika e-primacy je tudi najbolj trajnostna od vseh preskušenih pnevmatik. Na drugem koncu okoljskega spektra sta pnevmatiki zeetex ZT 1000 (indonezijskega porekla) in avon ZV7 (ki izvira iz Velike Britanije): z Zeetexovo pnevmatiko lahko prevozimo le 23.100 kilometrov, obraba gumenih delcev pa je pri Avonovi pnevmatiki s 126 mg/km/t največja med vsemi preskušenimi pnevmatikami – Avonova pnevmatika med uporabo v okolje odloži več kot štirikrat toliko odpadnih gumenih delcev kot Michelinova pnevmatika.

icon-expand Test pnevmatik FOTO: AMZS