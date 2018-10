Med najboljšimi tudi Slovenci

V Budimpešti je od srede do petka potekalo največje evropsko tekmovanje v poklicnih spretnostih EuroSkills 2018. V 35 poklicnih panogah se je pomerilo 582 mladih, starih med 18 in 25 leti, ki so prišli iz 28 držav. Med tekmovalci je bilo tudi 12 Slovenk in Slovencev, ki so se pomerili v 10 poklicnih panogah: mehatroniki, kamnoseštvu, pohištvenem mizarstvu, stavbnem mizarstvu, informatiki (ITK), cvetličarstvu, aranžerstvu, slikopleskarstvu, kuharstvu in strežbi.

EuroSkills je tekmovanje v poklicnih spretnostih, ki se ga Slovenija v organizaciji Centra RS za poklicno izobraževanje udeležuje že od leta 2008. Na tekmovanju od tekmovalcev pričakujejo, da že imajo razvite nekatere poklicne spretnosti, poudarek pa je na aplikativnih znanjih in v tem smislu so sestavljene tudi tekmovalne naloge.

Na tekmovanju, ki je trajalo tri dni po osem ur, so bili slovenski tekmovalci izjemno uspešni. Z bronasto medaljo sta se domov vrnila Žiga Simončič in Martin Dagarin, ki sta tekmovala v panogi IKT, v panogah kamnoseštvo, cvetličarstvo, strežba in kuharstvo pa so naši tekmovalci prejeli medalje za odličnost, kar pomeni zbranih več kot 700 točk. V kamnoseštvu je medaljo za odličnost prejel Tilen Meglič, v cvetličarstvu Brigita Klinar, v kuharstvu Gašper Rjavec in v strežbi Emin Tiganj, ki si je zaslužil tudi naziv ’Najboljši tekmovalec v svoji državi’ in za to prejel medaljo.

Tekmovanja v poklicnih spretnostih SloveniaSkills, Euroskills in WorldSkills, imajo sicer več pomembnih vlog. So kovnica mladih talentiranih strokovnjakov, ki si že s samo udeležbo na tekmovanju večajo možnosti za zaposlitev; priložnost za šole, da se med seboj pomerijo v znanju in poklicnih spretnostih; priložnost za delodajalce, da spoznajo svoje bodoče zaposlene in morebitne nosilce razvoja v njihovih podjetjih. Taka tekmovanja, kjer tekmujejo mladi strokovnjaki, imajo ne le obsežen informativni značaj, ampak tudi značaj prestižnosti. Prav slednje pa ima pozitiven učinek na ugled poklicev kot tudi na ugled samega poklicnega in strokovnega izobraževanja.