New York te dni gosti najboljše vinarje z vsega sveta, med 195 povabljenci je tudi slovenska Movia. To je eden najpomembnejših dogodkov tako za predstavnike vinske industrije kot tudi za vse ljubitelje vina, ki na enem mestu lahko poskusijo najboljša vina sveta. Movia je množici obiskovalcev ponudila rebulo in cabernet sauvingon, Aleš Kristančič pa pravi, da je povabilo enega najbolj vplivnih vinskih kritikov potrdilo o kakovosti in priznanje za trdo delo.