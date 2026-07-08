Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Med najčistejšimi mesti skandinavska, Ljubljana malenkost višje kot lani

Ljubljana, 08. 07. 2026 08.05 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
STA Ne.M.
Ljubljana

Finsko mesto Oulu ter švedski mesti Uppsala in Umea so najčistejša mesta v Evropi glede kakovosti zraka, v najnovejšem pregledu kakovosti zraka evropskih mest ugotavlja Evropska agencija za okolje (EEA). Ljubljana se na lestvici uvršča na 652. od skupno 761 mest, potem ko je bila lani na 709. mestu.

Ljubljana se na lestvici uvršča na 652. od skupno 761 mest, potem ko je bila lani na 709. mestu.
Ljubljana se na lestvici uvršča na 652. od skupno 761 mest, potem ko je bila lani na 709. mestu.
FOTO: Shutterstock

Kot so poudarili pri EEA, kljub izboljšanju kakovosti zraka v zadnjih treh desetletjih njegova onesnaženost še vedno predstavlja tveganje za zdravje ljudi v večini evropskih mest.

Lestvica kakovosti zraka v evropskih mestih tako po pojasnilih EEA omogoča primerjavo mest na podlagi izpostavljenosti prebivalstva ključnim onesnaževalcem, kot so delci PM 2,5, dušikov oksid in prizemni ozon, ter povezanega tveganja umrljivosti v letih 2024 in 2025.

Po opozorilih EEA je prav dolgotrajna izpostavljenost onesnaženosti zraka tista, ki po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije povzroča najresnejše zdravstvene posledice.

Med prvo dvajseterico evropskih mest z največjo kakovostjo zraka prevladujejo predvsem finska, švedska, estonska, islandska in norveška, med njimi tudi Talin in Reykjavik.

Slovenija pa se z Ljubljano in Mariborom uvršča na 652. in 516. mesto od skupno 761 mest na lestvici, medtem ko sta lansko leto na lestvici zasedli 709. oz. 589. mesto.

V zadnji deseterici italijanska mesta

V zadnji deseterici najdemo italijanska mesta, kot so Padova, Cremona, Saronno, Brescia, Torino, Monza in Milano ter grško mesto Janina. Na dnu lestvice pa najdemo hrvaško mesto Slavonski Brod.

Na Agenciji RS za okolje (Arso) so ob objavi posodobljenega evropskega pregledovalnika zraka v mestih pojasnili, da vir za pripravo poročila EEA predstavljajo podatki Arsa. Ti so po njihovih zagotovilih preverjeni, redni in primerljivi.

Onesnaževanje
Onesnaževanje
FOTO: iStock

Po pojasnilih agencije je uporabljena metodologija za razvrstitev držav na lestvico ostala enaka kot lani. "Preverja, kako onesnažen zrak vpliva na zdravje ljudi v mestu gleda na drobne delce PM 2,5, dušikov dioksid in prizemni ozon. Metodologija upošteva tudi, kakšno tveganje za prezgodnjo smrt povzročajo posamezna onesnaževala," so navedli in dodali, da so bili upoštevani podatki za leti 2024 in 2025.

Poleg razvrstitve mest na lestvico po kakovosti zraka pa EEA omogoča tudi pregled izmerjenih ravni od leta 2013 dalje, kar omogoča jasen pregled sprememb ter spremljanje dolgoročnih trendov.

"Podatki, ki jih za Slovenijo zagotavlja Arso, so del skupnega evropskega sistema spremljanja kakovosti zraka. Agencija izvaja meritve onesnaževal v zunanjem zraku, zagotavlja preverjanje kakovosti podatkov, pripravlja podatke in poročila ter jih posreduje v evropske zbirke podatkov. Na tej podlagi lahko EEA pripravi primerljive ocene za države in mesta po Evropi," so bili jasni.

Letošnja objava podatkov EEA je za Slovenijo po oceni Arsa "spodbudna". "Pozimi so še vedno pomemben vir onesnaženja mala kurišča, v mestih promet, poleti pa se zlasti ob vročem in sončnem vremenu pojavlja problem prizemnega ozona. Zato so natančne meritve, pravočasno obveščanje javnosti in ukrepi za zmanjševanje izpustov še naprej izredno pomembni," so izpostavili.

zrak kakovost mesta

Skrivnostni padec Boeinga: v manj kot minuti izgubil 1500 metrov višine

'Grenlandija ni naprodaj'

24ur.com Bela Ljubljana med najbolj onesnaženimi mesti v Evropi
Caszazemljo Dirka za zrak: kar 99 odstotkov ljudi na svetu diha onesnažen zrak
24ur.com Ali bomo v prestolnici dihali še bolj umazan zrak?
24ur.com Ljubljana po kakovosti zraka pri dnu EU-lestvice. Janković presenečen
24ur.com Poročilo: Slovenija po zaupanju javnosti v cepljenje na repu EU
24ur.com Zrak v Ljubljani med slabšimi v Evropi, MOL: 'Zrak mnogo bolj čist kot nekoč'
Dominvrt.si Ukrajinski priseljenci bodo čistili in urejali gredice Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani
Priporoča
  • robot
  • bazen
  • sencnik
  • cistilnik
  • sup
  • paviljon
  • ventilator
  • zar
  • kosilnica
  • lounge set
  • nosilec
  • katalog
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
St. Gallen
08. 07. 2026 09.24
Molim za vas
Odgovori
0 0
HeavyDxxx
08. 07. 2026 09.23
Danes grem na predčasno glasovanje ..da glasujem proti Jankoviću.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
V modri obleki je bila videti kot prava boginja
Opozorilni znaki, da vaš partner ni pripravljen na starševstvo
Opozorilni znaki, da vaš partner ni pripravljen na starševstvo
Lahko klimatska naprava škoduje nosečnici ali dojenčku?
Lahko klimatska naprava škoduje nosečnici ali dojenčku?
Ko pogledate njihove očete, vam bo vse jasno
Ko pogledate njihove očete, vam bo vse jasno
zadovoljna
Portal
Znana Slovenka ni očarala zgolj z rdečo obleko, temveč tudi z igralskim in plesnim talentom
Dnevni horoskop: Eno znamenje bo razočarano, saj potrebuje več pozornosti
Dnevni horoskop: Eno znamenje bo razočarano, saj potrebuje več pozornosti
Moški v Ljubljani navdušil v hlačah z živalskim vzorcem
Moški v Ljubljani navdušil v hlačah z živalskim vzorcem
Znana Slovenka delila najlepše poročne utrinke
Znana Slovenka delila najlepše poročne utrinke
vizita
Portal
Ali je piščanec res najbolj zdravo meso? Nutricionisti opozarjajo na eno izjemo
Mislite, da je debelost stvar discipline? Strokovnjaki pravijo drugače
Mislite, da je debelost stvar discipline? Strokovnjaki pravijo drugače
Zaprtje pri starejših osebah: Kako učinkovito spodbuditi prebavo
Zaprtje pri starejših osebah: Kako učinkovito spodbuditi prebavo
Klimatska naprava ni vedno najboljša rešitev: strokovnjaki razlagajo, zakaj
Klimatska naprava ni vedno najboljša rešitev: strokovnjaki razlagajo, zakaj
cekin
Portal
Če vsak mesec prihranite 100 evrov, se zgodi to: rezultat vas lahko preseneti
Kako zahtevati povišico po 45. letu (in zakaj večina to naredi narobe)
Kako zahtevati povišico po 45. letu (in zakaj večina to naredi narobe)
Kaj kupujejo ultra bogati? Tokrat je na prodaj 67 milijonov let star T. rex
Kaj kupujejo ultra bogati? Tokrat je na prodaj 67 milijonov let star T. rex
Vaša plača raste? V resnici bi morala precej bolj
Vaša plača raste? V resnici bi morala precej bolj
moskisvet
Portal
Princ William razkril nenavadno skrivnost o kralju Charlesu III.
Mike Tyson pri 60: od najstrašnejšega boksarja na svetu do človeka, ki je našel nov smisel
Mike Tyson pri 60: od najstrašnejšega boksarja na svetu do človeka, ki je našel nov smisel
Nihče je ni gledal v oči: Zvezdnica v Parizu pritegnila vse poglede
Nihče je ni gledal v oči: Zvezdnica v Parizu pritegnila vse poglede
Nasveti za najem vozila: Varnost in udobje na prvem mestu
Nasveti za najem vozila: Varnost in udobje na prvem mestu
dominvrt
Portal
Strokovnjaki opozarjajo: limon in paradižnika ne zavijajte v aluminijasto folijo
Sta Taylor Swift in Travis Kelce res postala pasja starša? Oboževalci opazili skrivnostnega kužka
Sta Taylor Swift in Travis Kelce res postala pasja starša? Oboževalci opazili skrivnostnega kužka
Trik, s katerim bodo jagode ostale sveže dlje časa
Trik, s katerim bodo jagode ostale sveže dlje časa
Ali kokoš lahko spremeni spol? Redek pojav navdušuje znanstvenike
Ali kokoš lahko spremeni spol? Redek pojav navdušuje znanstvenike
okusno
Portal
Brez krompirja, skute in jajc: Sladki cmoki s presenetljivo sestavino
Ko zmanjka idej za bučke, pripravite te slane palačinke – izginile bodo v hipu
Ko zmanjka idej za bučke, pripravite te slane palačinke – izginile bodo v hipu
Popolno družinsko kosilo, ki se pripravi kar samo v pečici
Popolno družinsko kosilo, ki se pripravi kar samo v pečici
Presenetjivi razogi, zaradi katerih ima hrana na letalu drugačen okus
Presenetjivi razogi, zaradi katerih ima hrana na letalu drugačen okus
voyo
Portal
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Lajf je tekma
Lajf je tekma
Hrupna soseda
Hrupna soseda
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763