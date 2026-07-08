Med najčistejšimi mesti skandinavska, Ljubljana malenkost višje kot lani

Ljubljana se na lestvici uvršča na 652. od skupno 761 mest, potem ko je bila lani na 709. mestu.

Kot so poudarili pri EEA, kljub izboljšanju kakovosti zraka v zadnjih treh desetletjih njegova onesnaženost še vedno predstavlja tveganje za zdravje ljudi v večini evropskih mest.

Lestvica kakovosti zraka v evropskih mestih tako po pojasnilih EEA omogoča primerjavo mest na podlagi izpostavljenosti prebivalstva ključnim onesnaževalcem, kot so delci PM 2,5, dušikov oksid in prizemni ozon, ter povezanega tveganja umrljivosti v letih 2024 in 2025.

Po opozorilih EEA je prav dolgotrajna izpostavljenost onesnaženosti zraka tista, ki po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije povzroča najresnejše zdravstvene posledice.

Med prvo dvajseterico evropskih mest z največjo kakovostjo zraka prevladujejo predvsem finska, švedska, estonska, islandska in norveška, med njimi tudi Talin in Reykjavik.

Slovenija pa se z Ljubljano in Mariborom uvršča na 652. in 516. mesto od skupno 761 mest na lestvici, medtem ko sta lansko leto na lestvici zasedli 709. oz. 589. mesto.