Med najnižjimi plačami 682 evrov bruto, medicinskim sestram okoli tisoč evrov bruto

Poglejmo najprej v celjsko bolnišnico, od koder so nam posredovali bruto plače za december lani. 50 najslabše plačanih medicinskih sester je prejelo od 1025 do 1767 evrov bruto plače, 35 srednjih medicinskih sester manj kot 1500 evrov. V glavnem gre za sestre v negovalni enoti, v specialističnih ambulantah, ena je v enoti intenzivne terapije, dve v operacijski sobi, ena v sterilizaciji. Med njimi sta tudi dve diplomirani medicinski sestri v negovalni enoti s plačo nekaj več kot 1700 evrov bruto.

In še 50 najnižjih plač v UKC Ljubljana. Novembra lani so za srednje medicinske sestre znašale od 1150 do 1270, med njimi so bile tudi tri diplomirane medicinske sestre. Če pogledamo še lestvico po plačnih razredih, je osnovna bruto plača za najnižji, 20. plačni razred, znašala 970 evrov bruto. Teh je bilo novembra lani 17, najvišja med 50 najnižjimi pa je znašala 1227 evrov, za 26. plačni razred.

Decembra lani je v celjski bolnišnici 50 najnižjih plač zdravnikov znašalo od 1378 do 2677 evrov bruto. 28 zdravnikov je prejelo manj kot 2 tisoč evrov bruto, v glavnem gre za zdravnike pripravnike, zobozdravnike in zdravnike specializante.

V mariborskem UKC je 50 najslabše plačanih zdravnikov decembra lani prejelo od 1453 do 2302 evra bruto plače. Kar 43 jih je dobilo manj kot 2 tisoč evrov. V glavnem so to zdravniki pripravniki ali uradno zdravniki sekundariji, torej tisti po opravljenem šestmesečnem pripravništvu, pet zdravnikov specializantov ter zdravnik specialist, s plačo 2191 evrov bruto. Če pogledamo samo plače zdravnikov specialistov, je na lestvici najnižjih plač zdravnik, ki je prejel 2191 evrov, največ pa zdravnik s plačo 4645 evrov. Vendar pa so bili prvi štirje z najnižjimi plačami veliko v bolniškem staležu, tako da so bolj realne najnižje zdravniške plače v znesku 3 tisoč evrov bruto. Na tej lestvici je tudi 12 višjih zdravnikov specialistov. 17 jih je dobilo nižjo plačo od 4 tisoč evrov bruto.

V ljubljanskem UKC so novembra lani najnižje plače zdravnikov znašale od 1138 za zdravnika specializanta do 1848 evrov, v glavnem so to pripravniki oziroma zdravniki sekundariji. 12 zaposlenih je dobilo manj kot 1500 evrov bruto plače. Če pogledamo še na seznam glede na plačne razrede zdravnikov, vidimo, da je bila najnižja osnovna bruto plača 1380 evrov, ki jo je dobil zobozdravnik pripravnik v 29. plačnem razredu. Najvišja na lestvici najnižjih 50 pa je bila plača 1746 evrov, ki jo je novembra lani prejel zdravnik brez specializacije, v 35. plačnem razredu. Na seznamu so tudi tu v glavnem vsi pripravniki.

V UKC Ljubljana so bile med 50 najslabše plačanimi medicinskimi sestrami tiste, ki so letno prejele od 12.766 do 18.814 evrov bruto, ali mesečno od tisoč do dobrih 1500 evrov. Manj kot 15 tisočakov so skupaj s covidnimi dodatki dobile štiri srednje medicinske sestre. Dodatki pa so znašali od 677 do 3930 evrov letno. Več kot 2 tisoč evrov dodatka je prejelo 22 srednjih medicinskih sester, 12 pa nič.

Najslabše plačani v zdravstveni negi v UKC Maribor so v letu 2021 zaslužili od 12.429 do 18.634 evrov bruto letne plače, kar je mesečno pomenilo od dobrih tisoč do 1500 evrov bruto, skupaj s covidnimi dodatki. Ti so znašali od 688 do 3857 evrov. 17 zaposlenih je prejelo več kot 3 tisoč evrov tega dodatka. Manj kot 15 tisoč evrov letne plače je zaslužilo osem zaposlenih v zdravstveni negi.

V celjski bolnišnici je 50 najslabše plačanih medicinskih sester letno prejelo od 15.941 do 21.833 evrov bruto plače, kar bi v povprečju mesečno pomenilo od dobrih 1300 do 1800 evrov. 15 jih je prejelo manj kot 20 tisočakov letno. Gre za srednje medicinske sestre, med njimi so bile tudi tri diplomirane medicinske sestre. Najnižji covidni dodatek je znašal 184 evrov, drugi najvišji 963, najvišji pa 5769 evrov bruto. Več kot 4 tisočake dodatka je prejelo devet medicinskih sester.

Ker smo januarja poročali o najvišjih zdravniških plačah tudi v letu 2021, ko so zaposleni prejemali še covidne dodatke, smo za podatke o letnih plačah z dodatki prosili tudi za medicinske sestre in za najslabše plačane zdravnike. Poglejmo.

V ljubljanskem UKC so zdravniki s 50 najnižjimi dohodki prejeli od 28.713 do 34.899 evrov bruto letne plače. Mesečno je to pomenilo od 2300 do 2900 evrov. Manj kot 30 tisočakov sta prejela dva zdravnika. V glavnem gre za zdravnike specializante, ki so prejeli še od 1308 do 8617 evrov bruto covidnih dodatkov letno. Več kot 5 tisoč dodatka je prejelo 37 zdravnikov.

Poglejmo še letne zaslužke najslabše plačanih zdravnikov v letu 2021. 50 tistih z najnižjimi dohodki v UKC Maribor je prejelo od 24.398 do 44.447 letne plače, kar pomeni s covidnimi dodatki v povprečju od 2 tisoč do 3.700 evrov mesečno. Manj kot 40 tisočakov letno je prejelo 30 zdravnikov, večina je zdravnikov specializantov, med njimi pa so tudi štirje zdravniki specialisti. Najnižji covidni dodatek je znašal 60 evrov, najvišji pa 12 tisoč bruto. 29 zdravnikov je dobilo več kot 8 tisočakov dodatka, večina pa od 5 do 8 tisoč evrov.

Najvišja letna plača medicinske sestre je znašala 121 tisoč evrov

Poglejmo še najvišje letne plače medicinskih sester v letu 2021, ko so jim povprečje bistveno zvišali covidni dodatki. V ljubljanskem UKC je 50 najvišjih letnih plač znašalo od 72.732 do 121.309 evrov bruto, kar je v povprečju na mesec pomenilo od 6 do 10 tisoč evrov. Več kot 80 tisočakov letno je prejelo 17 medicinskih sester, vse na seznamu so diplomirane medicinske sestre. Skupaj s plačo so prejele od 9.273 do 23.512 covidnih dodatkov, kar mesečno pomeni skoraj 2 tisočaka za najvišji dodatek. Več kot 15 tisoč evrov dodatka je prejelo 25 medicinskih sester.

Najvišjih 50 plač v zdravstveni negi UKC Maribor je v letu 2021 znašalo od 59.223 do 89.634 evrov bruto, ali mesečno od skoraj 5 tisočakov do 7.400 evrov. Več kot 70 tisoč evrov letne plače je prejelo 11 zaposlenih. V glavnem so to plače diplomiranih medicinskih sester in strokovnih vodij. Najvišji covidni dodatek je znašal 25.848 evrov, najnižji pa 7 tisoč evrov letno. Več kot 10 tisočakov dodatka je prejelo 25 zaposlenih v zdravstveni negi, letne plače nad 70 tisoč evrov pa 11.

V celjski bolnišnici so najvišje plače prejele medicinske sestre z nazivom strokovni vodja, pa diplomirane medicinske sestre v operacijski medicini, v intenzivni terapiji in anesteziji, pa tudi diplomirana babica v porodnem bloku ter diplomirana medicinska sestra v transfuzijski medicini. Njihove letne plače so bile od 51.583 do 72.424 evrov bruto, kar je mesečno pomenilo od dobrih 4 tisoč do 6 tisoč evrov bruto. 16 jih je prejelo več kot 60 tisočakov letno. Njihovi covidni dodatki pa so znašali od 5364 evrov do nekaj več kot 18 tisoč. Več kot 10 tisoč evrov letnega dodatka je prejelo 21 medicinskih sester.