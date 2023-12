Med nalivi, strelami, v megli in nizki oblačnosti rešili 286 ljudi

Ljudi so pobirali iz krošenj dreves in streh domov na od sveta odrezanih območjih Slovenije. V prvi policijski posadki, ki je poletela v najbolj hudi uri, sta bila dobitnika medalje policije za požrtvovalnost Tanja Novak in Nejc Travner. Dan, ki bi moral biti povsem rutinski, se je nadaljeval z dramatičnimi prizori, 'potopljeno' domačo pokrajino in premraženimi otroki v helikopterju.

Policisti gorske policijske enote, piloti in tehniki letalci so v času najhujše naravne nesreče v zgodovini Slovenije dali vse od sebe. "Že v startu smo morali iti na 110, če ne celo na 120 odstotkov," pove Nejc Travner, kopilot, ki je skupaj s kapitanko Tanjo Novak poletel prvi dan poplav na enem od treh helikopterjev AW169, ki jih ima na razpolago slovenska policija. "Sem lokalec, tako da mi je bilo res grozno grozno. Pomagali smo, kolikor se je dalo. Toliko je bilo stvari, da smo potrebovali štab, da nas je usmerjal za reševanje ljudi z enega konca na drugega. Prvi dan smo iz krošenj reševali ljudi, ker so bili odrezani od glavne ceste oz. se ljudje iz kampa niso pravočasno umaknili in jih je tok vode dejansko ločil. To je bila naša uvertura v te naporne dni."

icon-expand Kopilot Nejc Travner FOTO: Damjan Žibert

Policijska letalca sta reševala ljudi iz groze v kampu Menina. Posadka je bila sicer tistega dne planirana za gorsko reševanje, vendar je vreme povsem spremenilo načrte. Kot pove vodja posadke, so jih prizori kljub seznanjanju z razmerami na uvodnem brifingu presenetili. "Veliko smo že videli, ampak kaj takšnega si verjetno ni nihče predstavljal. Res pa je, da v tistem trenutku nisi razmišljal, ampak si se osredotočal na to, kako čim več narediti, in to varno, potem koordinirati, kako naprej z gorivom. Res smo imeli srečo, da smo pravi čas šli, ker smo bili prvi helikopter na mestu, in delali, dokler nismo porabili goriva, da je bilo še varno pristati. Vmes se je vreme še tako poslabšalo, da nihče ni mogel priti," pripoveduje Novakova, ki je sodelovala že pri lanskem spopadanju s požari na Krasu.

Vodja Letalske policijske enote Dejan Kink pravi, da dogodka nista primerljiva. "To je bila ena izmed težjih akcij. Lansko leto smo sodelovali pri požarih, vendar to niti približno ni primerljivo po zahtevnosti in stopnji organizacije, ki je bila potrebna. Angažiranih je bilo veliko več enot. Vseskozi smo imeli tri helikopterje v pogonu, kar za nas ni ravno normalno in pričakovano, vendar smo se zorganizirali in naredili."

icon-expand Vodja enote Dejan Kink FOTO: Damjan Žibert

Posadke so leteli med nalivi, strelami, v megli, nizki bazi oblakov in vetru ter na poplavljenih in nedostopnih območjih v okoliščinah visoke stopnje nevarnosti in izpostavljenosti za svoje zdravje in premoženje, so zapisali v obrazložitvi. "Policisti piloti so leteli tudi na območjih brez signala in z zelo omejenim prostorom delovanja. Izjemnega pomena so bile prav njihove izkušnje, znanje kartografije in orientacije ter sposobnost hitrega prilagajanja razmeram na terenu. Tehniki letalci so skrbeli za varnost plovila, varnost reševalcev, ki so jih s helikopterja na jeklenici spuščali na območja naravne nesreče, in varnost ljudi na tleh. Te naloge so opravljali z odličnim izvidništvom, opazovanjem ter spremljanjem situacij in iskanjem ljudi, ki so potrebovali pomoč, pa tudi z zahtevnim delom na jeklenici in v letalskih operacijah."

icon-expand Evakuacija ljudi med- avgustovskimi poplavami. FOTO: Policija in Slovenska vojska

Vsi, ki so v tistih dneh leteli, s seboj nosijo spomine težkih prizorov. "Težko je, ko vidiš svojo dolino, vso poplavljeno. Živim precej blizu Savinje, zjutraj, ko sem šel v službo, sem samo odprl vrata in je zunaj bučalo. Grozen zvok in ne veš, od česa je. No, potem sem ugotovil, za kaj gre, ko sem prečkal Savinjo še pred zaprtjem mostu. Domača okolica v povsem spremenjenih pogojih mi je najbolj ostala v spominu," pravi Travner.

icon-expand Pilotka Tanja Novak FOTO: Damjan Žibert