Med neurjem na osebo padla streha

V nedeljo ob 16.24 se je v naselju Brdo v občini Domžale zaradi močnega vetra med neurjem na osebo podrla streha, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje. Na kraju so posredovali gasilci CZR Domžale in PGD Ihan, ki so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč reševalcem pri prenosu poškodovane osebe do reševalnega vozila ter odstranili podrto streho.

Le uro zatem so posredovali še v Selu pri Ihanu, kjer so razžagali in odstranili drevo, ki je zaradi močnega vetra padlo v potok.

Po nedeljskih lokalnih neurjih bodo danes sredi dneva in popoldne še nastajale krajevne plohe in nevihte, nato pa nas čaka nekaj bolj mirnih, sončnih in prijetno toplih dni, napovedujejo meteorologi Agencije RS za okolje (Arso).