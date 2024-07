Med neurjem ujeti na Okrešlju: 'Preudaren oskrbnik koče jim ni dovolil na pot'

Kot so zapisali na Gorski reševalni zvezi Slovenije (GRZS) je hudourna voda med neurjem močno poškodovala planinsko pot. Ta je bila uničena v taki meri, da ni bila več prehodna. "Ampak v tem času so bili planinci na suhem in niso bili poškodovani," je poudaril reševalec, ki je poletel na Okrešelj.

Gorski reševalci so pri reševanju petnajsterice za pomoč zaprosili GRZS Brnik helikoptersko posadko Slovenske policije, a helikopter sprva zaradi megle, ki se je dvignila po nevihti, ni uspel pristati. Kasneje so poskusili znova in bili uspešni, planince in osebje koče so prepeljali v Logarsko dolino. Če helikopter včeraj ne bi mogel poleteti, bi morali planinci prenočiti na Okrešlju.