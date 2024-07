Med nevihto v Ljubljani neodgovorni vozniki znova ustavljali pod nadvozi

V neurju in toči je ustavljanje na avtocesti in hitri cesti, v predorih ali pod nadvozi izredno nevarno, opozarja Policija. Vse prevečkrat namreč na naših cestah vidimo takšne prizore. "Žal nekateri neodgovorni vozniki ob neurju na avtocesti svoja vozila še vedno ustavljajo v predorih, na odstavnih pasovih, obračajo ali celo izstopajo iz vozil in podobno. S tem ogrožajo tako sebe kot tudi druge udeležence v prometu, saj lahko pride do zastojev ali nevarnih naletov in prometnih nesreč," na nerazumljivo in vse preveč pogosto početje voznikov na naših cestah opozarja Policija.

Voznike zato znova opominja, naj tega ne počnejo, in našteva pravila, ki jih je treba upoštevati ne glede na vreme.

- Voznik lahko svoje vozilo ustavi na parkirnih prostorih počivališč, nikakor pa ne na odstavnih pasovih ali celo na vozišču!

- Na odstavnem pasu avtoceste in ceste, rezervirane za motorna vozila, je prepovedana vožnja, parkiranje ali ustavitev, razen v sili. Tudi na vozišču avtoceste in ceste, rezervirana za motorna vozila, so prepovedani obračanje, vzvratna vožnja (vožnja v nasprotni smeri je smrtno nevarna!), ustavitev ali parkiranje.

- Enako velja za predore in nadvoze!

- Med neurjem ali podobnimi dogodki priporočamo, da vozite posebej previdno in hitrost svoje vožnje prilagodite razmeram. Če ste takrat na avtocesti, se izključite iz prometa na prvem primernem mestu (počivališču, izvozu ipd.), nato pa poiščite primerno zavetje za vozilo, kjer je to pač dovoljeno.

- Ko je promet gostejši, se pogosto zgodi, da vozilo, ki prehiteva vozilo pred sabo, vozi z manjšo hitrostjo od dovoljene. Vozniki, ki vozijo za takšnim vozilom, naj bodo strpni. Uporaba zvočnih in svetlobnih signalov je dovoljena le, kadar je ogrožen voznik sam ali kdo drug. Zato priporočamo predvsem vzpostavitev zadostne varnostne razdalje in potrpežljivost, dokler voznik pred vami ne konča s prehitevanjem.

- Močan dež, nalivi in toča lahko na vozišče nanesejo naplavine, ki z vozišča navadno niso takoj odstranjene. Vozniki, še zlasti motoristi, naj bodo v takšnih razmerah še bolj previdni!

- Upoštevajte vso prometno signalizacijo: prometne znake, prižgano rdečo luč pred predori, ki vozniku prepoveduje, da bi zapeljal vanj, talne označbe itd.