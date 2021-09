Med nosečnostjo uživa alkohol 27 odstotkov Slovenk

Življenjski slog obeh staršev pred nosečnostjo in med njo močno vpliva na otrokovo zdravje, in to vse njegovo življenje. Ena od pomembnih odločitev glede načina življenja v času pred nosečnostjo in med njo je povezna s pitjem alkohola. Raziskava, v kateri so strokovnjaki ugotavljali razširjenost pitja alkohola med nosečnostjo po svetu in v posameznih državah, je pokazala, da so se alkoholu v času nosečnosti odpovedale tri četrtine slovenskih nosečnic. Raziskovalci so odkrili, da ženske, ki so se odpovedale alkoholu, zdravje svojega otroka cenijo kot najpomembnejšo vrednoto. Te nosečnice se zavedajo splošne škodljivosti alkohola ter trajnih in škodljivih posledic njegovega uživanja v času nosečnosti, poleg tega bi ob pitju občutile krivdo, kaže raziskava.

Z odrekanjem alkoholu bi izgubile pomemben del druženja

Najmanj so se mu odpovedale v začetnih mesecih. Pomembno je poudariti, da so nekatere ženske alkoholne pijače uživale, ker za nosečnost še niso vedele, druge pa ne verjamejo v škodljivost pitja v zgodnjih fazah nosečnosti. Ženske, ki so sodelovale v raziskavi, so povedale, da bi z odklanjanjem alkohola prehitro izdale svojo nosečnost, in menijo, da bi z odrekanjem alkoholu izgubile pomemben del druženja, sprostitve in družbene povezanosti.