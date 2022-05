V novi sestavi Državnega zbora bo sedelo veliko poslancev, ki prvič vstopajo v politiko. Nekatere izmed njih smo vprašali, kaj je vplivalo na njihovo odločitev, kaj pričakujejo in kakšne so njihove bojazni. Pripovedovali bodo: naš svetovni prvak v boksu, nekdanja sodnica, mlada umetnica, filmarka, direktorica nevladne humanitarne organizacije in svetovni prvak v ulični košarki.