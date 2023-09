Med ogledom hrvaškega lansirnega mostu v Dreto zdrsnil hrvaški snemalec

V Lačji vasi v občini Nazarje poteka postavljanje 30-metrskega hrvaškega lansirnega mostu čez reko Dreto. Most so v Lačjo vas pripeljali s specialnimi vozili hrvaške vojske. Potek dela sta si ogledala ministra za obrambo Marjan Šarec in Mario Banožić. Dogodek je zaznamoval tudi padec snemalca hrvaške medijske hiše z mostu, ki pa se k sreči ni poškodoval.

Leseni most, ki ga bo nadometil montažni, je avgusta odneslo v velikih poplavah, ki so prizadele Slovenijo. Dela je hrvaška vojska pričela izvajati v nedeljo, most pa naj bi bil sestavljen do srede. Po postavitvi mostu bodo morali urediti še klančine, saj sta bregova na različni višini. Kot poročajo hrvaški mediji, gre za prvi most, ki ga bo Hrvaška vojska postavila na tujem.

icon-expand FOTO: Slovenska vojska icon-chevron-left icon-chevron-right

Nazarski župan Matej Pečovnik je za STA povedal, da je občina s svojimi pogodbeniki že očistila strugo Savinje. V petek pa so dobili poizvedbo direkcije za vode po lokalnih podjetnikih, ki bi bili pripravljeni pomagati s čiščenjem rek strug. "Če bodo naši podjetniki potrjeni, bodo najprej očistili Dreto, kjer imamo šest do sedem prodišč, ki jih je treba čim prej sanirati. Potem pa lahko ti podjetniki pomagajo tudi na prizadetih območjih izven nazarske občine," je še povedal Pečovnik. Minister za obrambo Marjan Šarec je dejal, da je most predvsem pomemben za 130 prebivalcev, ki tam živijo in se ukvarjajo s kmetijstvom. Ta most je za njih vitalnega pomena, brez njega ne bi mogli normalno živeti, je poudaril. "Hrvaška je bila že prvi dan vključena v pomoč. Prvi dan poplav so poslali helikopter na Muro. Kasneje, v okviru mednarodne pomoči, pa inženirsko enoto, katere delo danes vidimo tukaj. Zelo smo zadovoljni, da delo poteka tako hitro." Šarec je dejal, da sodelovanje tudi dokazuje, kako pomembno je vlaganje v vojsko. "Pomembno je imeti opremljeno in usposobljeno vojsko. Nikoli ne vemo, kakšna stvar nas lahko zadane. Lani smo imeli požare, letos poplave. Vedno moramo biti pripravljeni."

icon-expand FOTO: Slovenska vojska icon-chevron-left icon-chevron-right