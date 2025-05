Po operaciji v glavi mladoletnika pozabili polovico drena

Zaradi možganskega tumorja so bolnika v bolnišnici operirali 17. februarja 2021. Po operaciji je v podkožju glave ostalo 6,6 centimetra drena. To je povzročilo vnetje rane in bolnika so morali 8. aprila ponovno operirati. Odstranili so mu dren, absces in dela prizadete temporalne kosti. Sledila je še tretja operacija, ko so mu namesto dela odstranjene kosti namestili umetno kost, poroča časnik Dnevnik.

Bolnik oziroma njegova mama kot zakonita zastopnica je od bolnišnice zahtevala 57.000 evrov odškodnine.

Sodišče se je strinjalo, da je šlo za zdravniško napako, odškodnino pa je odmerilo na 33.000 evrov. S takšno odločitvijo se je nedavno po navedbah Dnevnika strinjalo tudi mariborsko višje sodišče.