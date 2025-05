Med osnovnošolci imajo največ znanja iz prve pomoči v OŠ Šempeter v Savinjski dolini

OGLAS

Državno preverjanje znanja prve pomoči v Črnomlju

Kljub nepredvidljivim vremenskim razmeram, ki so že tako zahtevne realistične scenarije še dodatno otežile, je v soboto potekalo še zadnje tekmovanje v okviru državnega preverjanja znanja prve pomoči za visokošolske zavode ter srednje in osnovne šole. Sobotno jutro se je začelo s poplavo otroške energije, sproščenosti in dobre volje in nekaj žarki sonca. Tudi osnovnošolce sta najprej pozdravila župan Občine Črnomelj, Andreja Kavška ter predsednica RKS – OZ Črnomelj, Ljudmila Kocjan. Mladim je položila na srce, kako zelo pomembna so znanja in veščine prve pomoči zanje in za njihova življenja, saj so prav oni tisti, ki predstavljajo temelj naše družbe za prihodnja desetletja. Nato je sledil krajši kulturni program in spodbudne besede generalne sekretarke RKS, Cvetke Tomin. Po predstavitvi pravil so se osnovnošolske ekipe nato najprej odpravile v OŠ Mirana Jarca Črnomelj na teoretično preverjanje znanj o zgodovini, pomenu in poslanstvu Rdečega križa ter o prvi pomoči, nato pa na delovišča.

Preverjanje znanja prve pomoči

Ekipe so se morale spoprijeti z realističnimi scenariji. Prometna nesreča motornega kolesa in osebnega vozila, v katerem je bil dojenček in kjer so morali biti pozorni na prav vsako malenkost. Nato, splet neverjetnih okoliščin, ki je vključeval tako padec z lestve in odprti zlom noge kot odrezane prste. Svoja znanja in izkušnje so preverjali tudi na primeru utopitve, zadušitve, vročinske kapi, zadušitve z bombonom, nezavestno nosečnico. Morali so prepoznati in pravilno oskrbeti različne rane, se ukvarjati s hudo motečo in še huje vinjeno osebo (vse kot del scenarijev), ugrizom kače in psa, odstranjevanjem čelade ter odrezano nogo. Strokovna vodja preverjanja vse tri dni, Tina Jakopič Aškerc, je pred samo razglasitvijo rezultatov tekmovanja priznala, da je bilo letošnje državno preverjanje eno najbolj zahtevnih. Prvo mesto so osvojili osnovnošolci OŠ Šempeter v Savinjski dolini (RKS – OZ Žalec), druga je bila ekipa OŠ Ivana Kavčiča Izlake (RKS – OZ Zagorje ob Savi), na tretjem mestu pa so pristali lanski zmagovalci – OŠ Vavta vas (RKS – OZ Novo mesto). Četrto mesto pa so zasedle preostale ekipe iz OŠ Col (RKS – OZ Ajdovščina), OŠ Gornja Radgona (RKS – OZ Gornja Radgona), OŠ Podgora Kuteževo (RKS – OZ Ilirska Bistrica), OŠ Vojke Šmuc Izola (RKS – OZ Izola), OŠ Simona Jenka Kranj (RKS – OZ Kranj), OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki (RKS – OZ Krško), OŠ Gabrovka – Dole, PŠ Dole (RKS – OZ Litija), OŠ Božidarja Jakca (RKS – OZ Ljubljana) in OŠ Majšperk (RKS – OZ Ptuj).

Zmagovalna osnovnošolska ekipa FOTO: Rdeči križ Slovenije

A ne glede na končno lestvico, so zmagovalci prav vsi. Prav vsak, ki se je namreč udeležil tekmovanja, bi namreč znal rešiti življenje. Med visokošolskimi zavodi so, kot smo že poročali, največ znanja in izkušenj pokazali študentje Univerze v Ljubljani Zdravstvene fakultete Ljubljana, med srednješolci pa so naziv najboljšega že tretje leto zapored pobrali dijaki Srednje zdravstvene šole Ljubljana.

"Na državnih preverjanjih prve pomoči niso pomembni pokali in priznanja, niti nagrade, največ štejejo vsekakor znanja in izkušnje, ki jih mladi tako pridobijo in predvsem dejstvo, da lahko med seboj izmenjujejo izkušnje, da se družijo in tkejo nova prijateljstva," so zapisali v Rdečem križu Slovenije, ki je tekmovanje organiziral v okviru Tedna Rdečega križa. Ob tem so se zahvalili prostovoljcem in vsem drugim, ki so poskrbeli za to, da so državna preverjanja potekala v dobrem in pozitivnem vzdušju.

Državno preverjanje znanja prve pomoči v Črnomlju