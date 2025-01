Med otroki je vse več nasilja, starši pa v šole prihajajo z odvetniki

Organizatorji so opozorili, da večino primerov nasilja šole uspešno obravnavajo in rešujejo znotraj svojih okvirov, v bolj zahtevnih in resnih primerih pa morajo poiskati pomoč zunanjih institucij, kot so centri za socialno delo, policija ali strokovni svetovalci. Kljub vsem vzvodom, ki so na voljo, nerešljiv izziv za šolo predstavljajo posamezni učenci, ki se ne odzivajo na nobeno obliko vzgojnih ukrepov in vzgojno delovanje šole.

Pogosto težavo predstavljajo tudi starši problematičnih posameznikov, ki šoli ne nudijo potrebne podpore in jo včasih celo načrtno ovirajo pri vzgojnem procesu. Občasno prihaja celo do pritiskov, groženj in nasilja staršev nad učitelji. Zaradi vsega naštetega je nujno razmisliti o sistemskih spremembah, ki bi šolam omogočile učinkovitejše reševanje teh izzivov ter zagotovitev varnega in vzpodbudnega okolja za učence in zaposlene, so pozvali organizatorji.