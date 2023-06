Med parado ponosa v Ljubljani napadli več pripadnikov skupnosti

Po včerajšnji paradi ponosa v Ljubljani, kjer se je v podporo članom LBGTIQ+ skupnosti zbralo več tisoč udeležencev, je bilo prisotno tudi nasilje. Ljubljanski policisti so med potekom shoda prejeli obvestilo, da je do sedaj še neznani osumljenec v družbi dveh oseb fizično napadel dva pripadnika skupnosti. Obe osebi sta bili lažje poškodovani, so nam tudi potrdili na Policiji.

Policijska preiskava dogodka je še v teku, policisti tako zbirajo obvestila. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Že včeraj so sicer v Pritličju na družbenem omrežju objavili posnetek osebe, ki je razbila okno, na katerem je visela mavrična zastava. "Po napadu neonacistov na Cafe Open, po vseh verbalnih in fizičnih napadih na LGBTIQ+ skupnost, se je danes javno spodbujanje sovraštva spet materializiralo. Zgodovina se ponavlja in nadaljuje," so opozorili. Homofobni napad se je po poročanju Dela včeraj zgodil tudi na Bavarskem dvoru, žrtev je bila mlada oseba z mavrično zastavo.