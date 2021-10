Med pešci letos več smrtnih žrtev, začenja se nacionalna akcija za varnost

Med pešci letos več smrtnih žrtev

V letu 2021 do 15. septembra beležijo po trenutno veljavnih začasnih podatkih nekoliko več prometnih nesreč z udeležbo pešcev kot v enakem obdobju lani. Skupno so bili pešci udeleženi v 337 prometnih nesrečah, kar je 7 % več kot v primerljivem obdobju 2020, vendar pa je umrlo kar 11 pešcev (lani 6), šest je bilo moškega, pet ženskega spola. Delež umrlih pešcev med vsemi umrlimi v prometnih nesrečah znaša letos 12,5 %, v enakem obdobju lani pa je znašal 7,4 %. Petletno povprečje (2016-2020) sicer znaša 12,5 %. Letos beležimo 7 % manj hudo telesno poškodovanih pešcev (letos 53, lani 57) in več lažje telesno poškodovanih (letos 243, lani 231). Največ, kar 29 od 53 hudo telesno poškodovanih pešcev, je iz starostne skupine 65 let in več.

Kar 7 od 11 pešcev ni bilo povzročiteljev smrtne nesreče

Vzroki smrtnih prometnih nesreč pešcev so bili v štirih primerih neprilagojena hitrost, v treh primerih nepravilnost pešca, v dveh primerih nepravilna stran oz. smer vožnje, v enem primeru neupoštevanje pravil o prednosti, v enem primeru ostalo. V štirih primerih je bil pešec povzročitelj smrtne prometne nesreče. Pri treh od štirih umrlih povzročiteljev je bila preverjena raba alkohola. Pri nobenem ni bila ugotovljena raba alkohola ali prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi. Izmed sedmih povzročiteljev smrtnih prometnih nesreč pešcev, vsi so bili moški, je bilo 5 voznikov osebnih vozil in 2 voznika tovornih vozil, pet ni bilo alkoholiziranih, dva pa sta bila pod vplivom alkohola, v okviru dovoljene stopnje (eden 0,5 in drugi 0,44 g alkohola/kg krvi).

Najmlajši povzročitelj je imel 23 let (ni bil vinjen, voznik osebnega vozila), najstarejši pa 65 let (ni bil vinjen, voznik osebnega vozila). Voznika tovornih vozil sta bila stara 31 (ni bil vinjen) in 42 let (vinjen, 0,5 g alkohola/kg krvi). V obdobju 2016-2021 je umrlo 10 alkoholiziranih pešcev, ki so bili tudi povzročitelji smrtne prometne nesreče. V obdobju 2016-2021 je zaradi drugih alkoholiziranih povzročiteljev umrlo 6 pešcev. Povprečna stopnja alkoholiziranega povzročitelja je bila 1,13 g alkohola/kg krvi.

Največ nesreč z udeležbo pešcev se zgodi v jesenskih in zimskih mesecih

Štirje od 11 pešcev so bili tudi povzročitelji prometne nesreče, v kateri so izgubili življenje. Največ nesreč z udeležbo pešcev se sicer zgodi v jesenskih in zimskih mesecih, ko so dnevi krajši, vidljivost slabša, ceste pa spolzke. Aktivna raba odsevnih teles pešcu v temi in mraku lahko reši življenje, opozarja Agencija, ki bo v času akcije po Sloveniji okrepila preventivne aktivnosti in razdelila več kot 20.000 odsevnih trakov in kresničk.

Že to soboto, 2. 10., bo na Kongresnem trgu v Ljubljani potekal celodnevni dogodek za večjo varnost pešcev, obiskovalci bodo pomen odsevnih teles in površin spoznavali v šotoru Vidko. V 10-dnevni preventivni akciji bo s terenskimi aktivnostmi sodelovalo 85 občin in nevladne organizacije, v tem času bo potekal tudi okrepljen nadzor s strani Policije, ki bo spremljala pravilno ravnanje voznikov in pešcev.

Agencija opozarja še na odvračanje peščeve pozornosti od dogajanja v prometu zaradi uporabe mobilnih telefonov in pregledovanja družbenih omrežij, kar ne zmanjšuje le pravočasnosti in ustreznosti reakcij voznikov ampak tudi pešcev – njihova pozornost je zmanjšana celo do 60 %.

Posebna opozorila za varnost pešcev so namenjena voznikom motornih vozil, voznikom e-skirojev, in kolesarjem. Voznike pozivajo, da pešcem odstopijo prednost na prehodih ter prilagodijo hitrost vožnje, posebej v naseljih, pešce pa opozarjajo, naj se vedno prepričajo, da razmere omogočajo varno prečkanje.

Jože Hribar, univ. dipl. inž. str., direktor Agencije za varnost prometa ob tej priložnosti opozarja, da je "hoja je zdrava, praktična, za otroke in starejše pogosto tudi edini način udeležbe v prometu, ne povzroča onesnaženosti okolja, toda pešci so veliko bolj ogroženi kot drugi udeleženci v prometu: Človeško življenje je neprecenljivo, izpostavljenost pešcev pa izjemna. Po podatkih Evropske komisije je približno petina vseh smrtnih žrtev v prometu v Evropski uniji prav pešcev. Največ jih je starih 65 let ali več."