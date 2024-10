Med poletnimi dopusti so si izplačevali dodatke za povečan obsega dela

Zakaj si je vodstvena elita na ministrstvu za solidarno prihodnost, ki ga obvladuje stranka Levica, izplačevala dodatke za povečan obsega dela tudi med poletnimi dopusti? Zanje so - ob rednih plačah - na ministrstvu Simona Maljevca v zadnjem letu porabili dobrih 35 tisoč evrov, so izračunali na portalu Preiskovalno.si. Posamezniki pa so v času, ko so dopustovali, prejemali celo več dodatka za obremenjenost kot v mesecih, ko niso bili na počitnicah. Kako je to možno in kaj odgovarjajo na ministrstvu za solidarno prihodnost?