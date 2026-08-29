Med polisom in kozmopolisom: Kaj je Evropa?

Kaj sploh sta evropska ideja in evropska identiteta? V sodobnem diskurzu je malo prostora za njuno globino onkraj njunih trenutnih institucij in skupnega trga. Ustaljen narativ, ki se osredotoča predvsem na politiko in ekonomijo, se začne v povojnem času, ki zgradi evropski sistem, kot ga poznamo. Ampak če želimo obvarovati našo skupno zapuščino, moramo pogledati pod gladino ter narediti ekskurzijo po naši skupni zgodovini.

Geografski in nato kulturni koncept

Pred rojstvom kulturne zavesti evropejstva v antični Grčiji nastane njen geografski koncept. Najprej označuje del celinske Grčije, nato se razširi na ozemlje, ki ga danes identificiramo z Evropo. To med 6. in 5. stoletjem pred našim štetjem opisujeta Hekataj in Herodot. Slednji celo preizprašuje delitev sveta na Evropo, Azijo in Libijo (Afriko); klasifikacijo, ki ne pripada geografskemu razumevanju sveta ostalih antičnih kultur. To klasifikacijo prevzamejo tudi Rimljani. Ne Grki ne Rimljani se niso imeli za Evropejce, a se kljub temu skozi antični Rim evropska civilizacijska podlaga prvič združi. Rimska misel – predvsem politična in pravna – se spoji z njej tujima sistemoma idej: grško filozofijo in krščanstvom. Ta pogosto protislovna sinteza naborov idej naredi podlago za stoletja civilizacijskih debat in intelektualnih tokov. Po padcu Zahodnega rimskega cesarstva nastane vrzel med razdrobljenim svetom, ki utrjuje njegovo nasledstvo. Ključno vlogo v njem prevzame Frankovsko kraljestvo, predvsem karolinška dinastija. Tako leta 754 v Mozarabski kroniki, ki govori o zmagi Frankov nad muslimanskim umajadskim imperijem, prvič zasledimo zapis Evropejcev kot proto-kulturne skupnosti, začetka formacije evropske zavesti. Ta koncept zacementira Karl Veliki, ki ga leta 800 papež okrona za novega rimskega cesarja. Nekaj let prej ga njegov dvorni intelektualec Cathwulf opiše kot Očeta Evrope, kar ga definira še danes. Vzhodni del Rimskega cesarstva – Bizanc, ki ohranja neposredno kontinuiteto cesarstva, temu nasprotuje. Koncept Evrope tako vse bolj začne postajati sopomenka za zahodno-krščanski svet. To se skozi stoletja razširi tudi na evropske dediče bizantinske izvorne sinteze, ki postopoma vstopijo v politični, pravni in intelektualni zahodni red. To sintezo tako sprva okrepi močna germanska, pozneje še slovanska in komponente ostalih ljudstev, ki se znajdejo v tej sferi. Skozi srednji vek tako vse bolj soobstajata neverjetna politična in idejna raznolikost: desetine vojskujočih kraljestev in vojskujočih fevdov; desetine doktrin, ki iščejo resnico. A vendar sta jih družila civilizacijska identiteta in normativni prostor; političen red, ki temelji na skupnih diplomatskih precedensih; pravna kultura, ki temelji na rimskem pravu; akademski prostor za razglabljanje stališč skozi dialektiko; korespondenca v latinščini ter morda prva nadnacionalna evropska institucija – Cerkev, ki ta razdrobljen sistem povezuje.

Besedilo je pripravljeno v projektu Homopolitikus političnega think tanka Inštituta za politični menedžment. Kolumna izraža stališče avtorja in ne nujno tudi uredništva 24ur.com.

Ujeta med univerzalizmom in partikularizmom

Takrat, kot tudi danes, je bil koncept Evrope sekundaren. V srednjem veku je v ospredju univerzalistična identiteta krščanske skupnosti, ki se lahko razširi po celem svetu, in partikularne identitete, vezane na naselje, regijo in v najširšem primeru na kraljestvo. Ta pekuliarnost evropske tradicije se začne v antičnem Rimu. Vergil v svojem mitološkem delu Eneida Rimu pripiše oblast brez meja. Temu političnemu univerzalizmu se pridruži pravni, zlasti s konceptom prava narodov, ki so pod rimsko oblastjo. Posvojitev krščanstva temu doda še versko-moralni univerzalizem, ki po padcu cesarstva temu svetu prinese opisano meddržavno logiko. Ta univerzalistična podlaga se skupaj z njeno civilizacijsko misijo čez čas razvija v drugačne oblike. Krščanstvo je rimski ideji širjenja imperija postavilo nasproti moralni ideal miru in s tem preoblikovalo evropsko razmišljanje o mejah legitimnega nasilja. Iz tega okolja se razvijejo doktrine pravične vojne Avrelija Avguština in Tomaža Akvinskega. Iz rimske pravne misli in misli rimskih stoikov, ki med prvimi govorijo o "človeštvu" na podlagi univerzalnega razuma, se skozi krščanstvo, ki to nadgradi z univerzalno moralno vrednostjo vsakogar, razvijeta doktrini naravnega prava in naravnega zakona. Te ideje se v evropskem diskurzu, ko govorimo o mednarodnem pravu, (ne)moralnosti vojne in človekovih pravicah, skrivajo še danes.

Cerkev FOTO: Shutterstock

Na drugi strani je evropska tradicija partikularizma. Antični Rim je družil veliko ljudstev, pozneje pa so germanske in slovanske kulture utrdile evropsko željo po ohranitvi njenih manjših delov. Vzpostavljajo se koncepti, kot so ljudstvo, domovina in narod. Evropa se je skrivala med tema dvema tendencama. Geografsko omejen koncept na zahodni evrazijski polotok, ki predstavlja vez med polisom in kozmopolisom; med lokalnim in univerzalnim.

Evolucija evropske ideje in identitete