Med politiki na koronavirus največkrat testirani Pivčeva, Počivalšek, Vrtovec in Tonin

Na koronavirus pa niso imuni niti politiki. Pozitivna sta bila tako na primer angleški premier Boris Johnson kot tudi brazilski predsednik. Pri nas pa so se do zdaj naši politiki uspešno izogibali okužbi, čeprav je bilo testiranj kar nekaj. Aleksandra Pivec, Zdravko Počivalšek, Jernej Vrtovec in Matej Tonin so bili testirani dvakrat, vsi testi pa so bili negativni. Negativne teste so imeli tudi Liljana Kozlovič, Helena Jaklitsch, Aleš Hojs, Zvonko Černač, Anže Logar in zdravstveni minister Tomaž Gantar, ki so se testirali enkrat. Je pa bil v kabinetu predsednika vlade okužen strokovni sodelavec.