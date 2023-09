Med porodom na domu naj bi umrl novorojenček

Zgodilo naj bi se pred nekaj dnevi, ko naj bi se bodoča mama odločila za porod doma. Ta pa se je končal tragično – novorojenček naj bi med porodom umrl. Po naših informacijah naj bi bila ob porodu prisotni spremljevalka, porodna dula, in tudi izobražena babica.

Kriminalisti so danes dopoldne obiskali sedež Zbornice zdravstvene in babiške nege. Predsednica zbornice Monika Ažman je obisk potrdila, a razloga zanj ni mogla navesti. Zagotovo pa jih ne bi obiskali, če se ne bi zgodila prijava, zatrjuje.

Dula in predstavnica združenja Moja dula Špela Peternel pravi, da primera ne pozna. Dodala je tudi, da sicer poklic dule pri nas ni uradno priznan in da področje dul v Sloveniji ni urejeno. "Ženske se lahko izobrazijo, da so lahko dule, kjerkoli. Nekatere pravijo, da so dule, pa niso končale izobraževanja," je razložila. Dodala je tudi, da dula pri porodu na domu ne bi smela nikoli biti sama, ampak ob prisotnosti babice.

Zdravniki in druga zdravstvena stroka pa že več let opozarjajo, da je porod varen le v porodnišnicah. Že pred leti je ginekolog in porodničar Aleksander Merlo za našo televizijo POP TV dejal, da lahko pričakovan srečen dogodek v trenutku postane nesrečen. "Ne samo za otroka, tudi za mamo. In ko doživljaš to in te izgube, ko to vidiš, je težko. V ustanovah imaš danes vse pri roki. Vsi smo si enotni, da ne moreš tvegati s porodom na domu," je poudaril. Tudi Ažmanova pravi, da je porod v bolnišnici tisti, ki je najvarnejši.

Policija pravi, da tragični dogodek še konkretneje raziskujejo, obenem pa potrjujejo, da poteka predkazenski postopek v zvezi s sumom storitve kaznivega dajanja zoper življenje in telo. Več informacij ne izdajajo.