Med prazniki lahko zasijete kot Zalando

December je čas za trenutke z družino in s prijatelji. In seveda čas za praznične zabave, nepozabna druženja s prijatelji, službene zabave in ples.

Lepe želje si zaslužijo, da jih izrečemo ne le v najljubši družbi temveč tudi v izbranih, prazničih oblačilih. Ne zanašajte se le na soj prazničnih luči, zasijte tudi s pravim prazničnim stajlingom, ki ga najdete na Zalando.si . Pravijo, da se že po jutru se dan pozna in zagotovo, se začne z izbiro pravih oblačil, ki odražajo naše počutje ter nam pomagajo ustvariti dan, kot si ga želimo. Vse to ima še večji pomen, ko govorimo o prazničnih dogodkih in druženjih. Skrbno izbrana kolekcija modnih oblačil je kot izbrana družba ljudi, s katerimi bomo preživeli praznične dni v veselem decembru.

icon-expand Zalando: topli trenutki v zlatem FOTO: Arhiv ponudnika

Zasijte v najboljši družbi Ni lepšega ko se ob praznikih ponovno snidete s prijatelji, ki so med letom tam daleč, na drugem koncu sveta ali na drugem koncu Slovenije. Praznični trenutki in praznično vzdušje si zaslužijo izbiro prazničnih oblačil. Zakaj bi bili takšni kot vse dni v letu? Privoščite si malce drugačen styling, oblačila, ki jih morda ne nosite vsak dan. Dovolite si, da zasijete. Morda je to nova srajca, opazna kravata ali izbrana obleka, ki ste si jo že dolgo želeli. Morda pa so to le praznični modni dodatki v zlatih, rdečih in zelenih barvah. Pričarajte si vesele praznike tudi z izbiro modnih kosov, ki bodo polepšali že tako lepe in čarobne praznike.

icon-expand Zaladno: Srajca, brezrokavnik in suknjič v modro beli kombinaciji FOTO: Arhiv ponudnika

Drzno v novo leto Letos ja čas za drzno izbiro, nenavadne kombinacije in izstopajoče dodatke. Zlato barva je simbol topline, bogastva, sočutja in ljubezni. Predvsem pa je izredno praznična barva, bleščeča in privlačna. Zlata barva v kombinaciji s črno je zagotovo odlična izbira za vstop v novo leto. Drzna kombinacija komplementarnih barv prazničnih oblačil pa bo zagotovo poskrbela, da z zabave ne boste odšli neopaženi.

icon-expand Zalando: Črno zlata kombinacija in drzne komplementarne barve FOTO: Arhiv ponudnika

Vse, kar je zlato, se sveti Na potovanju v novo leto naj bo zlata barva sopotnica na vsakem prazničnem druženju. Preprost enobarven suknjič živahne barve v kombinaciji z modnimi dodatki v zlati je ravno prav prazničen in ravno prav vpadljiv, da ne boste oblečeni povsem tako kot vsak dan v letu. Praznični čas je namreč pravi čas, da si popestrite trenutke z modnim navdihom.

icon-expand Zalando: zelen in roza suknjič FOTO: Arhiv ponudnika