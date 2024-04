Med prazniki navadno več gneče in kaznivih dejanj. Poskrbite za varnost

Na ceste se bo te dni odpravilo več ljudi kot običajno, zato Policija opozarja, da ste v prometu previdni in strpni, hitrost in način vožnje pa prilagodite omejitvam in prometnim razmeram. Največ gneče je v teh dneh pričakovati iz smeri Italije in Avstrije proti Hrvaški, gneča pa lahko nastane tudi v smeri turističnih atrakcij. Po praznikih, predvidoma v ponedeljek in torek, pa bo gneča v obratni smeri. Do zastojev lahko pride tudi ob morebitnih prometnih nesrečah in na cestah, kjer potekajo obnovitvena dela. "Voznikom zato svetujemo, naj ostanejo strpni in se zastojem ne poskušajo izogniti s kršenjem prometnih predpisov."