Med prazniki nekoliko topleje, a oblačno z dežjem

Jugozahodni veter bo nad naše kraje prinesel vlago iznad Sredozemlja, takšen tip vremena pa s seboj prinaša tudi padavine.

Danes bo na vzhodu še večinoma jasno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Predvsem ob gorskih pregradah zahodne in južne Slovenije se bodo pojavljale rahle padavine. Proti večeru se bo okrepil jugozahodni veter, ob morju jugo, napoveduje Arso. Najvišja dnevna temperatura bo od 16 do 19 stopinj, na severozahodu okoli 13.

Jutri bo oblačno, le na skrajnem severovzhodu bo še nekaj jasnine. Padavine bodo zjutraj in dopoldne zajele zahodno polovico Slovenije ter se čez dan širile proti vzhodu. Do petka bodo postopno ponehale. Do petkovega jutra bo največ padavin padlo na zahodu, pričakujemo od 15 do 30 mm dežja.