Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Med prazniki nekoliko topleje, a oblačno z dežjem

Ljubljana, 29. 10. 2025 12.38 | Posodobljeno pred 45 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.S.
Komentarji
1

V zadnjih oktobrskih dneh bo vreme pri nas pod vplivom jugozahodnega vetra, ki bo prinesel padavine. Največ jih bo do konca tedna v zahodni Sloveniji, najmanj pa na severovzhodu, napoveduje agencija za okolje. Nekoliko topleje bo, ponekod se bo ogrelo do približno 20 stopinj Celzija.

Jugozahodni veter bo nad naše kraje prinesel vlago iznad Sredozemlja, takšen tip vremena pa s seboj prinaša tudi padavine. 

Danes bo na vzhodu še večinoma jasno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Predvsem ob gorskih pregradah zahodne in južne Slovenije se bodo pojavljale rahle padavine. Proti večeru se bo okrepil jugozahodni veter, ob morju jugo, napoveduje Arso. Najvišja dnevna temperatura bo od 16 do 19 stopinj, na severozahodu okoli 13. 

Jutri bo oblačno, le na skrajnem severovzhodu bo še nekaj jasnine. Padavine bodo zjutraj in dopoldne zajele zahodno polovico Slovenije ter se čez dan širile proti vzhodu. Do petka bodo postopno ponehale. Do petkovega jutra bo največ padavin padlo na zahodu, pričakujemo od 15 do 30 mm dežja.

Napoved temperature v naslednjih dneh
Napoved temperature v naslednjih dneh FOTO: Arso

V petek bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan trgala. Le na zahodu bo ostalo večinoma oblačno. Ker bo v višinah pihal jugozahodni veter, se bodo ob gorskih pregradah zahodne Slovenije pojavljale rahle padavine.

Tudi v soboto bo več oblačnosti na zahodu in več jasnine proti vzhodu. Topleje bo, najvišja dnevna temperatura se bo ponekod ob koncu tedna približala 20 stopinjam, še dodajajo na Arsu. 

vreme vremenska napoved
Naslednji članek

Opozicija vložila interpelacijo zoper ministra Mesca

Naslednji članek

Ne smemo spregledati: Mladi se nasilnim prizorom na spletu smejijo ...

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
but_the_ppl_are_retarded
29. 10. 2025 13.18
A bo v NM tudi kaj vroče? Prav bi že bilo... In, da se vročina razširi do bele Ljubljane.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330